Amélie en la torre de hielo

El jurado de Zabaltegi premia a esa osada creadora de imágenes llamada Lucile Hadzihalilovic por la que, sin duda, es una de las experiencias más ... extraordinarias de este Zinemaldia, 'La Tour de Glace', o cómo coger un cuento de Andersen y construir con él, metamorfoseándolo, una pieza cinematográfica escarchada que provoca dolor, embeleso y hechizo.

Los jueces de Horizontes Latinos eligen 'Un poeta' porque no ha habido en su sección criatura más triste que ese pobre profesor. Tampoco un ser humano más de verdad y quizás más puro en varias películas a la redonda.

Mencionan especialmente 'Aro Berria' en la entrega del premio New Directors. Y hace bien el jurado porque aquí hay una directora joven que sabe filmar. Pero el galardón se lo lleva un título que se pega a sus personajes sin atosigarlos, sin armar escándalo, contemplando que, una vez más, es difícil y a la vez excitante tener quince años. El jurado del premio Irizar se inclina ante Alauda pero no olvida 'El último arrebato'. Yo, puestos a recordar a gente que hizo cine y fue, aunque nos importó bastante poco, de los nuestros, prefiero las maneras de 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', pero Iván es mucho Zulueta.

El público soberano disparó ya hace días hasta los 9,52 la puntuación sobre 10 de 'La voz de Hind' porque el cine y esta película fueron la fuerza que arrastró a cientos a manifestarse a favor de Palestina. por el puente que lleva al Kursaal. Los espectadores decidieron también que 'Amélie y la metafísica de tubos', tan suave pero ¿qué quieren? tan filosóficamente insolente, quedara segunda y primera como Mejor Película Europea.

Nest, el territorio-cantera del Zinemaldia, dio el espaldarazo a trabajos de buena casta. Cortos de mirada larga, 'How to Listen to Fountains' (¿qué mayor ofensa que una fuente sin agua?), 'A solidao dos lagartos', que tiene algo de 'Triángulo de la tristeza'y 'So ist das Lebens', animación para contar cómo sobrevivir a haber cumplido cien años.