Un fotograme 'Barry Lyndon', de Stanley Kubrick.

'Barry Lydon' y otras nueve cintas restauradas, en Klasikoak

La sección, que se abrirá en el Zinemaldia con 'Furtivos', incluye títulos como 'El callejón de los milagros', 'Vestida de azul' y la opera prima de de Manoel de Oliveira

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:51

'Barry Lyndon' (1975), de Stanley Kubrick, ' Un revenant' ('El espectro del pasado', 1946) de Christian-Jaque, 'El callejón de los milagros' (1994) de Jorge ... Fons, 'Vestida de azul', de Antonio Giménez-Rico, 'The Family Game' (1983), de Yoshimitsu Morita, y 'Aniki Bóbó' (1942), opera prima de Manoel de Oliveira, conforman la sección Klasikoak del Festival de Cine de San Sebastián. El ciclo, que se inaugurará con 'Furtivos', de José Luis Borau, en el cincuenta aniversario de su Concha de Oro en el Zinemaldia, incluye también las ya anunciadas 'Ehun Metro', de Alfonso Ungría; y los mediometrajes 'Hamaseigarrenean aidanez'', de Anjel Lertxundi; 'Zergatik panpox', de Xabier Elorriaga; y 'Oraingoz izen gabe', José Julián Bakedano.

