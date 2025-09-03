'Barry Lydon' y otras nueve cintas restauradas, en Klasikoak

'Barry Lyndon' (1975), de Stanley Kubrick, ' Un revenant' ('El espectro del pasado', 1946) de Christian-Jaque, 'El callejón de los milagros' (1994) de Jorge ... Fons, 'Vestida de azul', de Antonio Giménez-Rico, 'The Family Game' (1983), de Yoshimitsu Morita, y 'Aniki Bóbó' (1942), opera prima de Manoel de Oliveira, conforman la sección Klasikoak del Festival de Cine de San Sebastián. El ciclo, que se inaugurará con 'Furtivos', de José Luis Borau, en el cincuenta aniversario de su Concha de Oro en el Zinemaldia, incluye también las ya anunciadas 'Ehun Metro', de Alfonso Ungría; y los mediometrajes 'Hamaseigarrenean aidanez'', de Anjel Lertxundi; 'Zergatik panpox', de Xabier Elorriaga; y 'Oraingoz izen gabe', José Julián Bakedano.

Los responsables del Zinemaldia y de Filmoteca Vasca, José Luis Rebordinos y Joxean Fernández, respectivamente, han presentado hoy parte de las películas que conforman los tres ejes de Klasikoak, empezando por los dieciséis títulos que conforman la retrospectiva de Lilian Hellman y terminando por los que se proyectarán en el Klasikoak de Filmoteca. Este ciclo pasa de celebrarse en primavera a hacerlo en otoño, inmediatamente después del Festival y hasta el mes de diciembre. Este año se abrirá con 'Encadenados' (1946), de Alfred Hitchcock, con Cary Grant e Ingrid Bergman. Los otros trece títulos se darán a conocer a finales de mes.

El ciclo incluye una selección de películas cuya intención, en palabras de Rebordinos, es «ofrecer cosas que el público quiere ver y otras, que nosotros queremos que vea». De ahí esa combinación entre «lo obvio» y «el descubrimiento» que brinda la lista de cintas seleccionadas.

Klasikoak es una programación expandida en el tiempo que agrupa, por un lado, el ciclo de películas restauradas y que la Filmoteca Vasca programa en Artium Museoa de Vitoria-Gasteiz, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Tabakalera de San Sebastián, los Cines Golem de Pamplona y el Cinéma Le Sélect de San Juan de Luz, y por otro, los dos programados dentro del Festival de San Sebastián.