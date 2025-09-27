Angelina, 'foto de oro' a la celebrity más entregada Los caza autógrafos hacen su palmarés: famoso más accesible, el que más fotos se hizo con fans... nos cuentan su Zinemaldi

La alfombra roja del festival tiene cada año unos guardianes casi fijos. Amaia Galarreta y su amiga Mari Cruz Echeburua son veteranas de la alfombra. Cada año permanecen horas apostadas detrás de la barandilla para conseguir fotos, hacerse un selfie o un autógrafo de las estrellas y los famosos que se acercan al festival. Y este año se van satisfechas: Angelina Jolie, Colin Farrell, Jennifer Lawrence... han sido los más codiciados. Ellas y varios de los que hasta última hora del festival seguían ayer en sus puestos nos cuentan su Zinemaldia.

Amaia Galarreta lleva 33 ediciones acercándose desde Pasaia hasta el Hotel María Cristina y el Kursaal para no perderse detalle de quién llega cada día al festival. Su objetivo es verles y conseguir los autógrafos de sus ídolos cinematográficos. A su lado, junto a la valla, le acompaña otra veterana caza autógrafos y fiel seguidora del Zinemaldi, la donostiarra Mari Cruz Echeburua, que también lleva años en esta rutina en la que hacen grupos de amigos entre ellos e incluso se reparten los mejores sitios. MariCruz también intenta buscar la fotografía perfecta junto a sus ídolos. Ambas comparten una rutina diaria: a las siete y media de la mañana ya se colocan frente al Hotel María Cristina. Para ello, Galarreta explica que siempre se coge la semana entera de vacaciones para poder hacer su particular 'cobertura' festivalera. Esta afición les ha unido y, junto a otros seguidores han forjado un grupo de amigos: «Tenemos un grupo de Whatsapp con dieciséis personas, donde nos mandamos las fotos y comentamos las posibles llegadas», explica Echeburua.

Ampliar Mari Cruz y Amaia, en la alfombra del María Cristina. Lobo Altuna

Daniel Portalo también estaba ayer a pie de alfombra. Llega desde Vitoria y cada día ha cogido el primer autobús de la mañana para acercarse al festival. Lleva tres años repitiendo esta rutina, y en esta edición se lleva un buen botín. Ha logrado fotografiarse con Angelina Jolie y Jennifer Lawrence. Luego, imprime todas sus fotos, para que, si hay un segundo encuentro, las mismas celebrities le firmen un autógrafo.

Para Amaia Galarreta, entre los momentos más emocionantes de este Zinemaldi ha estado su encuentro con Colin Farrell, de quien ya guarda un autógrafo: «Antes de subir al coche, el actor se acercó hasta mí para firmarme». También rememora con humor una anécdota con Jennifer Lawrence: «Cuando vino a firmarme se llevó mi bolígrafo», aunque luego, el equipo de seguridad se lo devolvió.

Para su amiga Mari Cruz, sin duda la estrella de la edición fue Angelina Jolie. «Demostró mucha empatía con la gente dedicando mucho tiempo a atender a los fans», cuando quiso recorrer de arriba abajo la alfombra roja bajo el diluvio que cayó el pasado domingo.

Para Daniel, también fue un momento muy especial: «Estaba jarreando, pero aun así se tomó su tiempo para acercarse a los fans», y él consiguió una gran foto para su álbum, una de las que ilustra este reportaje.