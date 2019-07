Amenabar y los guipuzcoanos de Moriarti competirán en el Zinemaldia Fotograma de la película 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar. 'Mientras dure la guerra' y 'La trinchera infinita', la nueva película de los autores de 'Handia', completarán con 'La hija de un ladrón' el cine español a concurso. La donostiarra Maider Fernández Iriarte competirá con 'Las letras de Jordi' en la sección Nuevos Directores RICARDO ALDARONDO San Sebastián Viernes, 19 julio 2019, 12:17

Los directores de la productora guipuzcoana Moriarti, Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, competirán por tercera vez en la Sección Oficial del Zinemaldia con 'La trinchera infinita', su nueva película protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta. Después de concursar con 'Loreak' (2014) y 'Handia' (2017), los Moriarti se enfrentarán en la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián con uno de los directores más internacionales del cine español, Alejandro Amenábar, que sitúa en la Guerra Civil su nueva película, 'Mientras dure la guerra'. Amenabar regresa al Festival tras inaugurarlo en 2015 con 'Regresión'. Ahora ha vuelto a España para rodar 'Mientras dure la guerra', una película en torno al escritor Miguel de Unamuno (Karra Elejalde) y su postura ante el golpe de Estado fascista.

El debut en la dirección de la cineasta Belén Funes, 'La hija de un ladrón', con Greta Fernández y Eduard Fernández, completará el trío de películas a competición. Además, en la Sección Oficial fuera de concurso se presentará el nuevo filme de Daniel Sánchez Arévalo y habrá una proyección especial con 'La odisea de los giles' de Sebastián Borensztein.

Tanto el filme del equipo de Moriarti como el de Amenábar tienen sus tramas situadas alrededor de la Guerra Civil española. Aitor Arregi (Oñati, Gipuzkoa, 1977), Jon Garaño (San Sebastián, 1974) y Jose Mari Goenaga (Ordizia, Gipuzkoa, 1976) dirigen la historia de 'La trinchera infinita', protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta, sobre un hombre que se esconde en su casa por miedo a represalias tras el estallido de la Guerra Civil española en julio de 1936 y no sale a la calle hasta 33 años más tarde.

El equipo de 'La trinchera infinita' ganó en 2017 con 'Handia' dos premios en el Festival de San Sebastián, el Premio Especial del Jurado y Premio Irizar al Cine Vasco. Y posteriormente ganó diez premios Goya en la gala del cine español.

Por otra parte la donostiarra Maider Fernández Iriarte competirá en la sección Nuevos Directores con 'Las letras de Jordi', un proyecto desarrollado en el programa de residencias Ikusmira Berriak que recibió el premio REC Grabaketa Estudioa a la postproducción en 2017, centrado en la relación de la propia directora con un hombre de 51 años con parálisis cerebral.

El cine español que participará en la próxima edición del Festival de San Sebastián ha sido presentado en un acto celebrado en la Academia de Cine en Madrid. Esta participación se completa en la Sección Oficial con 'Diecisiete', la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo (Madrid, 1970), seleccionada fuera de concurso, que aborda la historia de un chico interpretado por Biel Montoro que está internado en un centro de menores y la relación con su hermano mayor (Nacho Sánchez).

En el apartado de proyecciones especiales de la Sección Oficial figura 'La odisea de los giles,' de Sebastián Borensztein (Buenos Aires, 1963). Responsable de 'Un cuento chino' (2011) y 'Capitán Kóblic' (2016), Borensztein dirige de nuevo a Ricardo y Chino Darín, intérpretes y productores, en esta coproducción entre Argentina y España basada en la novela 'La noche de la Usina' de Eduardo Sacheri (autor del libro en el que se inspiró 'El secreto de sus ojos'), ambientada en el corralito que sufrió el país latinoamericano en 2001.

En la selección de Nuevos Directores, que contiene primeras y segundas películas, figura, además de 'Las letras de Jordi' de Maider Fernández Iriarte, la ópera prima de otra directora, 'La inocencia', de Lucía Alemany (Traiguera, Valencia, 1985), que arma su primer largometraje en torno al verano de una adolescente en su pueblo de Tarragona.

Además, en Zabaltegi-Tabakalera tendrá lugar el estreno mundial de la serie de seis capítulos 'El fiscal, la presidenta y el espía', la investigación sobre el caso Nisman de Justin Webster (Aldershot, Reino Unido, 1963), el director de 'Muerte en León' (2016) y 'El fin de ETA' (Zinemira 2016). También se verá el mediometraje de Maddi Barber (Lakabe, Navarra, 1988), 'Urpean lurra', que el año pasado fue también seleccionada con el corto '592 metroz goiti'. Regresa a la competición Chema García Ibarra (Elche, Alicante, 1980) con 'Leyenda dorada' -codirigido con Ion de Sosa (Urnieta, Gipuzkoa, 1981) y seleccionado en Berlinale Shorts-, que en 2016 recibió una mención especial por 'La disco resplandece'.

Para Izibene Oñederra (Azkoitia, Gipuzkoa, 1979) la selección de 'Lursaguak / Escenas de vida' es su tercera participación en el Festival, tras 'Hortzanak, For Your Own Safety' (Hortzanak, por su propia seguridad, 2013) también en Zabaltegi, y una de las piezas de 'Kalebegiak' (2016), que se proyectó en el Velódromo. Tanto 'Leyenda dorada' como 'Lursaguak / Escenas de vida' forman parte de la cosecha de 2019 de Kimuak, el programa de cortometrajes del Gobierno Vasco.

En la sección Perlak, tras su paso por Un Certain Regard del Festival de Cannes, donde fue reconocido con el Premio del Jurado y el premio a la Mejor creación sonora, se presentará 'O que arde / Fire Will Come (Lo que arde)', de Oliver Laxe (París, 1982), la historia de un hombre (Amador Arias) que sale de prisión y vuelve a vivir con su madre (Benedicta Sánchez) en la Galicia rural.

El Velódromo acogerá el estreno de la serie 'Vida perfecta / Perfect Life' al completo, dirigida por Leticia Dolera (Barcelona, 1981), que antes había realizado varios cortos y el largometraje 'Requisitos para una persona normal' (Made in Spain 2015). Con la proyección de sus dos primeros capítulos 'Vida perfecta' obtuvo el premio a la mejor serie en el Festival Canneseries y el premio especial de interpretación para la propia Dolera, Aixa Villagrán y Celia Freijeiro, el trío de mujeres que se enfrentan a la imposibilidad de llevar una 'vida perfecta' de acuerdo a los estándares sociales. Además, la sala con capacidad para 3.000 espectadores será el escenario de la presentación de la película de animación La gallina Turuleca, el primer largometraje como director de Víctor Monigote y el segundo de Eduardo Gondell.

La Gala RTVE acogerá la presentación de 'Adiós', el regreso al cine español de Paco Cabezas (Sevilla, 1976), tras dirigir series estadounidenses como 'Penny Dreadful' y 'American Gods'. En 'Adiós', protagonizado por Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz y Carlos Bardem, Sevilla es el escenario de un thriller en el que se mezclan el narcotráfico y la corrupción policial.

Cine español de la 67 edición Festival de San Sebastián

SECCIÓN OFICIAL - A competición BELÉN FUNES (ESPAÑA) LA HIJA DE UN LADRÓN Sara ha estado sola toda su vida. Tiene 22 años y un bebé, su deseo es formar una familia normal junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo. Su padre, Manuel, tras años de ausencia y al salir de la cárcel, decide reaparecer en sus vidas. Sara sabe que él es el principal obstáculo en sus planes y toma una decisión difícil: alejarlo de ella y de su hermano. Ópera prima. AITOR ARREGI, JON GARAÑO, JOSE MARI GOENAGA (ESPAÑA - FRANCIA) LA TRINCHERA INFINITA Higinio y Rosa llevan pocos meses casados cuando estalla la Guerra Civil y la vida de él pasa a estar seriamente amenazada. Con ayuda de su mujer decidirá utilizar un agujero cavado en su propia casa como escondite provisional. El miedo a las posibles represalias así como el amor que sienten el uno por el otro les condenará a un encierro que se prolongará durante más de 30 años.

ALEJANDRO AMENÁBAR (ESPAÑA - ARGENTINA) MIENTRAS DURE LA GUERRA España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la rebelión militar que promete traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca. Mientras tanto, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra. La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros hacen que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel a Salamanca y es nombrado Jefe del Estado de la zona nacional, Unamuno acudirá a su Palacio, decidido a hacerle una petición de clemencia. Fuera de concurso | DANIEL SÁNCHEZ ARÉVALO (ESPAÑA) DIECISIETE Héctor, de 17 años, interno en un centro de menores, participa en una terapia de reinserción con perros donde establece un vínculo indisoluble con uno tan apocado y esquivo como él. Cuando un día su perro no aparece porque por fin ha sido adoptado, Héctor, lejos de alegrarse, decide escaparse para buscarlo. Así empieza un viaje inesperado, en el que participan su hermano mayor Ismael, su abuela Cuca, dos perros, una vaca y otros animales.

Proyecciones especiales | SEBASTIÁN BORENSZTEIN (ARGENTINA - ESPAÑA) LA ODISEA DE LOS GILES En Argentina, el término gil se refiere a una persona buena, ingenua y a la vez un poco incauta, como el grupo de vecinos de un pueblo de Buenos Aires, quienes deciden depositar todos sus ahorros en un banco para crear una cooperativa agrícola que, según creen, cambiará su destino. Pero víctimas de una estafa, perderán todo su dinero. Liderados por Perlassi, leyenda futbolística local, estos ocho giles deciden que esta vez tomarán la justicia por su mano en una noche que será la más legendaria de sus vidas.

NEW DIRECTORS LUCÍA ALEMANY (ESPAÑA) LA INOCENCIA Lis es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo, aunque sabe que para conseguirlo tendrá que pelearlo con sus padres. Es verano y Lis se pasa el día jugando con sus amigas y tonteando con su novio, unos años mayor que ella. La falta de intimidad y el chismorreo de los vecinos obligan a Lis a llevar esa relación en secreto para que sus padres no se enteren. Pero ese verano idílico llega a su fin y con el inicio del otoño Lis descubre que está embarazada. Ópera prima. MAIDER FERNANDEZ IRIARTE (ESPAÑA) LAS LETRAS DE JORDI Jordi nació hace 51 años con parálisis cerebral. Aunque no puede hablar, trata de comunicarse usando su tabla. Así es como le cuenta a Maider, la directora de esta película, que a los 21 años sintió a Dios hablándole por primera vez. Sin embargo, hoy día, después de mudarse de la casa de sus padres a una residencia, ya no siente a Dios. Una vez al año, Jordi hace un viaje de peregrinaje al Santuario de Lourdes. Es allí donde busca su conexión con Dios, a pesar de no saber si Dios volverá a él algún día. Ópera prima. Proyecto desarrollado en el programa de residencias Ikusmira Berriak. Premio REC Grabaketa Estudioa a la postproducción.

ZABALTEGI-TABAKALERA Serie de televisión | JUSTIN WEBSTER (ESPAÑA - ALEMANIA) EL FISCAL, LA PRESIDENTA Y EL ESPIA Un fiscal que investiga un atentado terrorista acusa a la presidenta argentina de conspirar con Irán. Cuatro días después lo encuentran muerto en su baño con un solo disparo en la cabeza. Alberto Nisman murió en Buenos Aires, pero la onda expansiva de su misterioso asesinato o suicidio se extendió por todo el mundo hasta Israel, Irán y EEUU. Serie de seis capítulos. Contometraje | ION DE SOSA, CHEMA GARCÍA IBARRA (ESPAÑA) LEYENDA DORADA Un día de verano en la piscina municipal del pueblo: calor, adolescentes, familias, parejas, chapuzones, cañas y bocadillos en el bar. Una médium adolescente trata de localizar a alguien balanceando un péndulo sobre el mapa de España. En mitad de lo ordinario se cuela lo extraordinario: un chico está a punto de ahogarse y alguien le salva la vida llegando hasta él caminando sobre las aguas de la piscina. El milagro es aceptado con naturalidad por el resto de bañistas y la tarde veraniega continúa como si nada. Seleccionado en Berlinale Shorts.

Cortometraje | IZIBENE OÑEDERRA (ESPAÑA) LURSAGUAK / ESCENAS DE VIDA Como decía Hélène Cixous, vivimos precisamente esta época en que la base conceptual de una cultura milenaria está siendo minada por millones de topos de una especie nunca conocida. Mediometraje | MADDI BARBER (ESPAÑA) URPEAN LURRA Hace casi dos décadas el pantano de Itoiz inundó siete pueblos y tres reservas naturales en las laderas del Pirineo navarro. El grupo ecologista Solidari@s con Itoiz documentó en vídeo la lucha contra su construcción. Hoy, aquellos que estuvieron allí sueñan con la tierra que permanece bajo el agua. Sus voces y gestos se entrelazan para dar cuenta de un duelo individual y colectivo que se extiende hasta el presente.

Perlas OLIVER LAXE (ESPAÑA - FRANCIA - LUXEMBURGO) O QUE ARDE / FIRE WILL COME (LO QUE ARDE) Amador regresa a casa tras cumplir condena por un delito de incendio. Allí, en una aldea perdida de la Serra dos Ancares de Lugo, volverá a convivir con su madre Benedicta, su perra Luna y sus tres vacas. Sus vidas transcurren lentamente, al ritmo de la naturaleza. Hasta que un fuego arrasa la zona. Premio del Jurado en Un Certain Regard de Cannes y Premio a la Mejor creación sonora.

VELÓDROMO VICTOR MONIGOTE, EDUARDO GONDELL (ESPAÑA - ARGENTINA) LA GALLINA TURULECA El aspecto peculiar de Turuleca y su imposibilidad para poner huevos desatan las burlas del resto de gallinas, pero su vida cambia el día en que Isabel, una exprofesora de música, la lleva a vivir a su granja y descubre su gran talento oculto: ¡Turuleca no solo puede hablar, sino que canta como jamás has oído cantar a una gallina! Pero la suerte es efímera. Isabel sufre un accidente y es llevada a un hospital de la gran ciudad. Turuleca decide ir en su búsqueda, y para lograrlo, se une al fascinante grupo de artistas del Circo Daedalus. Juntos emprenderán un viaje extraordinario en el que el talento musical y carisma de Turuleca la convertirán en una estrella. Sin embargo, su viaje no será nada fácil, el circo está amenazado por el malvado Armando Tramas, quien desea poseerlo y apropiarse de la prodigiosa gallina. Serie de televisión | LETICIA DOLERA (ESPAÑA) VIDA PERFECTA / PERFECT LIFE María, Esther y Cristina son tres mujeres adultas y complejas que se encuentran en plena crisis vital. Se han dado cuenta de que los planes que tenían para sus vidas no les han dado la felicidad anhelada y prometida. Juntas aprenderán a buscar alternativas y tomarán decisiones que las alejarán de lo que la sociedad tradicionalmente espera de ellas. Las veremos descubrir que su vida no tiene que ser, obligatoriamente, como siempre imaginaron. Serie de ocho capítulos.