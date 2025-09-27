Sigue en directo la alfombra roja de la ceremonia de clausura del Festival de Cine de San Sebastián La 73 edición del Zinemaldia llega a su fin con la gala en la que se entregará la Concha de Oro. Sigue toda la previa guiada por Laura Chamorro

El Diario Vasco Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:26 | Actualizado 19:49h. Comenta Compartir

La 73 edición del Zinemaldia llega a su fin, y lo hace como siempre con la gala de clausura en la que se conocerá el palmarés de esta edición. Como siempre todos los asistentes pasarán por la última alfombra roja del Kursaal en unos prolegómenos que se podrán seguir en directo en diariovasco.com con la narración y las entrevistas de Laura Chamorro.

No te pierdas ni un segundo de esa alfombra roja final con rostros muy conocidos del cine desde las 19.30 horas aproximadamente.