Flores y futbolistas en la resaca de Las Seis Horas de Jolie

Ya las llaman 'Las Seis Horas de Jolie': el Festival vivía ayer la resaca de la Angelamanía, la tormenta que sacudió el certamen el domingo ... al mismo tiempo que azotaba el temporal de verdad. El más feliz, y a la vez relajado, era José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, que respiró cuando el avión que transportaba a la estrella despegó a las once de la noche del domingo desde el aeropuerto de Biarritz rumbo a Londres.

«Fue una operación gestada durante meses y minutada al detalle, en la que no podía fallar nada», explicaba ayer Rebordinos. Lo que nadie esperaba es que la lluvia castigara de tal forma en el momento clave de la alfombra roja, lo que añadió épica al 'glamour'. La actriz se fue «encantada de la acogida recibida por la película y dispuesta a volver al Festival con más calma», dicen quienes pudieron charlar con ella al final de su fugaz visita. Mientras Jolie viajaba al aeropuerto, el resto de 'Couture', más tranquilo, se escapaba a cenar al Zelai Txiki, convertido estos días en lugar de encuentro de los festivaleros.

Ahí estuvieron la directora Alice Winocour, el actor Louis Garrel, tan donostiarra ya, Anyier Anei y Ella Rumpf. «Angelina se lo pierde», pensarían mientras daban cuenta de las bondades de la casa. Al lado cenaban también otras estrellas como Loreto Mauleón o Tamar Novas.

Esperando ya a Jennifer

Porque después de Jolie fueron ayer los cineastas más cercanos los principales protagonistas. La segunda Donostia del año, Jennifer Lawrence, recoge su premio el viernes por la tarde en el Kursaal. Se espera su llegada el jueves como 'reina' del tramo final de esta 73 edición. Antes llegará Colin Farrell.

Los actores vascos mandaron en las alfombras rojas, desde Patricia López Arnaiz y la joven Blanca Soroa en el estreno de 'Los domingos' en el Kursaal hasta una Nagore Aranburu que repitió en el filme de Alauda Ruiz de Azua y en 'Karmele', en ésta con Jone Laspiur y Eneko Sagardoy y con el lehendakari Pradales en el Victoria Eugenia para arropar el estreno del filme de Asier Altuna. El autor del libro en que está basada la película, Kirmen Uribe, disfrutaba de este momento 'glamuroso' con sus amigos del cine, al igual que los descendientes de la verdadera familia de los protagonistas reales, Karmele Urresti y Txomin Letamendi.

La película de Isco

¿Quién iba a decir que Isco, el futbolista del Betis, sería un día estrella del Zinemaldia? El jugador, que llegó a Donostia lesionado, con muletas, es precisamente protagonista del documental 'En silencio', dirigido por su pareja, la actriz Sara Sálamo, en el que narra el proceso de recuperación de otra lesión, la que sufrió antes de la Eurocopa de 2024 y le mantuvo meses lejos de los terrenos de juego. La pareja presentó ayer la película en el Príncipe. A la salida les esperaban aficionados béticos enfundados en sus camisetas verdiblancas.

Leticia Dolera también presentó serie, aunque fuera del programa oficial del Zinemaldia: la actriz y directora avanzó 'Pubertat', su nueva y esperada serie para HBO Max, rodeada de buena parte del reparto.

Flores para Antonio

También levantaron ayer gran expectación los integrantes del 'universo Flores': hoy se estrena 'Flores para Antonio', el documental de Isaki Lacuesta y Elena Molina sobre Antonio Flores auspiciado por Alba Flores, actriz e hija del músico desaparecido. La propia Alba llegó ayer y también sus tías y hermanas de Antonio, Lolita y Rosario. Hoy tendrán protagonismo con una película que emociona, según avanzan quienes la vieron en los pases de prensa de ayer. También Javier Rey y Ana Rujas, protagonistas de '8' de Julio Medem, animaban el entorno del María Cristina antes del pase de la película en el ciclo Made In Spain.

En todas las comparecencias sigue siendo obligado el desastre de Gaza. Ayer Antonio de la Torre se convirtió en portavoz de la manifestación convocada para mañana para denunciar el ataque de Israel.