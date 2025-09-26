Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Revive la alfombra roja de Jennifer Lawrence en el Zinemaldia

La actriz estadounidense, que ha llegado al Festival de Cine para recibir el Premio Donostia, ha posado sonriente junto al resto del reparto de 'Die my love'

DV

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:34

Jennifer Lawrence ha brillado con luz propia en el Zinemaldia. Lo ha hecho tras llegar esta mañana a Donostia, donde hoy recibe el segundo Premio Donostia de la presente edición del Festival de Cine de San Sebastián. La actriz, una de las artistas más consolidadas se ha mostrado muy agradecida y no ha dudado en atender a los fans que se han concentrado en la alfombra roja del Kursaal. Allí, la protagonista de 'Die my love' ha sido una de las más solicitadas en el photocall que se ha desarrollado durante los minutos previos a la gala de entrega del Premio Donostia. Revive la alfombra roja de Jennifer Lawrence al completo.

