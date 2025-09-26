Revive la alfombra roja de Jennifer Lawrence en el Zinemaldia
La actriz estadounidense, que ha llegado al Festival de Cine para recibir el Premio Donostia, ha posado sonriente junto al resto del reparto de 'Die my love'
DV
Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:34
Jennifer Lawrence ha brillado con luz propia en el Zinemaldia. Lo ha hecho tras llegar esta mañana a Donostia, donde hoy recibe el segundo Premio Donostia de la presente edición del Festival de Cine de San Sebastián. La actriz, una de las artistas más consolidadas se ha mostrado muy agradecida y no ha dudado en atender a los fans que se han concentrado en la alfombra roja del Kursaal. Allí, la protagonista de 'Die my love' ha sido una de las más solicitadas en el photocall que se ha desarrollado durante los minutos previos a la gala de entrega del Premio Donostia. Revive la alfombra roja de Jennifer Lawrence al completo.
Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
