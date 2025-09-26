Revive la alfombra roja de Jennifer Lawrence en el Zinemaldia

DV Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:34 Comenta Compartir

Jennifer Lawrence ha brillado con luz propia en el Zinemaldia. Lo ha hecho tras llegar esta mañana a Donostia, donde hoy recibe el segundo Premio Donostia de la presente edición del Festival de Cine de San Sebastián. La actriz, una de las artistas más consolidadas se ha mostrado muy agradecida y no ha dudado en atender a los fans que se han concentrado en la alfombra roja del Kursaal. Allí, la protagonista de 'Die my love' ha sido una de las más solicitadas en el photocall que se ha desarrollado durante los minutos previos a la gala de entrega del Premio Donostia. Revive la alfombra roja de Jennifer Lawrence al completo.