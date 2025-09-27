El peso del humo

Comenta Compartir

1Dice Iñaki Uriarte que entre hacer y no hacer, siempre hay una tercera opción: fumar. En la serie de Movistar Plus 'Anatomía de un instante', los protagonistas de la Transición se mueven a menudo en la indecisión, así que fuman sin parar. Suárez no sabe qué hacer con el Partido Comunista y con los militares; Carrillo no sabe si volver clandestinamente a España; y Gutiérez Mellado oscila entre seguir en el cargo de vicepresidente del Gobierno o dejarlo. Así que los tres fuman y llegado el caso, se piden fuego o se pasan cigarrillos. También los militares en estado de golpismo latente dudan y fuman. El consenso fue hijo de la nicotina y se tejió con humo.

2La serie está basada en el libro homónimo de Javier Cercas, a quien no se le puede negar su habilidad a la hora de construir artefactos narrativos, pero sí objetar su tendencia al redondeo en las conclusiones. La suya es que tres 'traidores' –los tres que no se agacharon en sus escaños durante el aparatoso asalto al Congreso del 23-F–, salvaron el honor del país. Se omite qué posicionamientos mantenía un poder económico tan decisivo como ansioso por entrar al Mercado Común Europeo, hoy UE. Sea como sea, toda conclusión es provisional desde el momento en el que quedan documentos por desclasificar.

3Hay una derivada final: si las cortes franquistas se 'suicidaron' al aprobar la Ley de Reforma Política que permitió pasar de la dictadura a la democracia, unas futuras cortes democráticas perfectamente podrían hacer el camino inverso y aprobar un recorte de libertades: de la democracia al autoritarismo y todo, sin salirse del mantra 'de la ley a la ley'. Puede que ya lo estemos viendo en otros países.

4Cuando el impostor Enric Marco adoptó el papel de deportado republicano a los campos nazis, no lo hizo en el vacío, sino que suplantó la identidad de uno de los que realmente estuvo allí: Enric Moner. Durante la pandemia, el profesor de ikastola Unai Eguia leyó el libro que Javier Cercas dedicó a Marco, pero echó de menos un capítulo final sobre aquel Enric Moner suplantado. Así que empezó a tirar del hilo y el resultado de su investigación, a la que pronto se sumaron otros, es el documental 'Popel' ('Cenizas'), de Oier Plaza. Un viaje de Busturia a uno de los crematorios civiles de Praga.

