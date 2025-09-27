Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una escena de la serie de Alberto Rodríguez.
La Fila de los Mancos

El peso del humo

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:30

1Dice Iñaki Uriarte que entre hacer y no hacer, siempre hay una tercera opción: fumar. En la serie de Movistar Plus 'Anatomía de un instante', los protagonistas de la Transición se mueven a menudo en la indecisión, así que fuman sin parar. Suárez no sabe qué hacer con el Partido Comunista y con los militares; Carrillo no sabe si volver clandestinamente a España; y Gutiérez Mellado oscila entre seguir en el cargo de vicepresidente del Gobierno o dejarlo. Así que los tres fuman y llegado el caso, se piden fuego o se pasan cigarrillos. También los militares en estado de golpismo latente dudan y fuman. El consenso fue hijo de la nicotina y se tejió con humo.

2La serie está basada en el libro homónimo de Javier Cercas, a quien no se le puede negar su habilidad a la hora de construir artefactos narrativos, pero sí objetar su tendencia al redondeo en las conclusiones. La suya es que tres 'traidores' –los tres que no se agacharon en sus escaños durante el aparatoso asalto al Congreso del 23-F–, salvaron el honor del país. Se omite qué posicionamientos mantenía un poder económico tan decisivo como ansioso por entrar al Mercado Común Europeo, hoy UE. Sea como sea, toda conclusión es provisional desde el momento en el que quedan documentos por desclasificar.

3Hay una derivada final: si las cortes franquistas se 'suicidaron' al aprobar la Ley de Reforma Política que permitió pasar de la dictadura a la democracia, unas futuras cortes democráticas perfectamente podrían hacer el camino inverso y aprobar un recorte de libertades: de la democracia al autoritarismo y todo, sin salirse del mantra 'de la ley a la ley'. Puede que ya lo estemos viendo en otros países.

4Cuando el impostor Enric Marco adoptó el papel de deportado republicano a los campos nazis, no lo hizo en el vacío, sino que suplantó la identidad de uno de los que realmente estuvo allí: Enric Moner. Durante la pandemia, el profesor de ikastola Unai Eguia leyó el libro que Javier Cercas dedicó a Marco, pero echó de menos un capítulo final sobre aquel Enric Moner suplantado. Así que empezó a tirar del hilo y el resultado de su investigación, a la que pronto se sumaron otros, es el documental 'Popel' ('Cenizas'), de Oier Plaza. Un viaje de Busturia a uno de los crematorios civiles de Praga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  2. 2 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  3. 3

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  4. 4

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  5. 5

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  6. 6 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  7. 7

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  8. 8

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  9. 9 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»
  10. 10

    Jennifer Lawrence se luce por fin en San Sebastián tras marcarse un Angelina Jolie en su llegada al hotel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El peso del humo

El peso del humo