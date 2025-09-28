Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Logo Patrocinio
Fotograma de la película de José Luis Guerin 'Historias del buen valle'.
La Fila de los Mancos

Palmarés es nombre de sábado noche

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:01

1Cuando José Luis Rebordinos llegó a la Dirección del Zinemaldia, una de sus primeras decisiones fue suprimir la lectura del palmarés ante la prensa acreditada –que manifestaba mediante abucheos su desaprobación y con aplausos, su permiso–, para trasladarla a la gala de clausura. Fue un poco en vano porque al tiempo irrumpieron las redes sociales para expresar, en los términos más enérgicos, su discrepancia con un jurado cuya razón de ser es precisamente evitar que los premios se repartan por votación popular.

2Cada individuo sólo se reúne consigo mismo, pero los jurados son un colectivo en el que están a la orden del día las componendas entre sus miembros, del tipo «yo te apoyo en este galardón si tu me apoyas en este otro» o los «ni tu preferida, ni la mía:premiamos a una tercera». El desorbitado prestigio de algo tan arbitrario como los premios prospera porque aún hay quien considera el cine una especie de disciplina deportiva.

3La 73ª edición termina con algo más que una salvada de muebles que no siempre estuvo clara. El retraso en el anuncio de los carteles, la lista de invitados plagada de nombres más prestigiosos que conocidos –o si se prefiere, que populares–, y la sensación de que Venecia se había empleado más a fondo que nunca con las redes pelágicas no auguraban nada bueno. Al final, el cine español y, sobre todo, la prodigiosa visita contra reloj a Angelina Jolie hacen que la percepción se altere más que bajo los efectos del LSD de Aldous Huxley.

4Si se convierte en rutina que una película española gane el Festival Internacional de Cine de San Sebastián –y esta vez es la tercera consecutivo–, puede ser un lastre. Ysi año tras año alguien alega que«es que era la mejor», lejos de mejorar el asunto, lo empeorará.

5Y así concluye una edición en la que los comentarios luminosos y reveladores sobre las películas que iluminen, ceden terreno en favor de los apuntes del 'Gran Yo': «Me ha roto», «me ha abierto en canal», «salgo destrozado». Como tendencia, puede que sea significativa y, desde luego, no hay trazas de que vaya a remitir. Que los dioses iluminen las decisiones que el consejo de administración de la sociedad anónima habrá de tomar en los próximos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  5. 5

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  6. 6 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  7. 7

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  8. 8

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Palmarés es nombre de sábado noche

Palmarés es nombre de sábado noche