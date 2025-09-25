Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones de ocho kilómetros en la N-I por un accidente múltiple en Irura
Susana Abaitua, en una escena de 'Un fantasma en la batalla'
Más infiltrada que la rodilla de Nadal

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:14

1Desde Ana Frank por lo menos, se sabe que un caso concreto resulta más eficaz como elemento conmovedor que la enormidad de las cifras, que ... terminan por anestesiar al espectador. 'La voz de Hind Rajab', de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, lo apuesta todo a esta estrategia con la recreación dramatizada de los audios grabados a una niña palestina que aguarda su rescate, tras ser tiroteado por un tanque israelí el vehículo en el que viajaba junto a sus familiares. La historia es la de un crimen de guerra; la forma que ha elegido la directora para contarla, más que cuestionable, con ese batiburrillo de audios e imágenes reales y ficción de plató. El resultado no se diferencia en nada a la práctica de colorear imágenes en blanco y negro o a la de añadir o suprimir elementos y personas en una fotografía. Al calor de la matanza en curso, se aceptará o incluso aplaudirá el recurso a un formato indeseable, que en otro contexto –espacial y temporal– se pondría algo más que en cuarentena por manipulador.

