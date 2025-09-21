Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una fotograma de la película 'Un simple accident'.
Lo que todos los festivales quisieran

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:27

Ariel Dorman escribió la obra de teatro 'La muerte y la doncella' –llevada luego al cine por Roman Polanski–, en la que un supuesto torturador ... cae en manos de una de sus víctimas y su pareja. A partir de ahí, el escritor argentino desarrollaba toda una trama de roles cambiantes. Con una premisa similar y un desarrollo diferente, el director Jafar Panahi disecciona en 'Un simple accident' la sociedad iraní que sobrevive bajo la infame dictadura teocrática. Una disección de arriba abajo de la sociedad iraní a través del retrato del rigorista régimen clerical, con sus devotos del martirio y los peatones que les soportan. La película se llevó la Palma de Oro y no extraña porque es todo con lo que sueñan los festivales de cine y pocas veces consiguen.

