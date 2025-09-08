Alberto Iglesias, Gia Coppola y Jonás Trueba estarán en 'las conversaciones' del Zinemaldia

Jaume Claret Muxart, Gia Coppola, Claire Denis, Harris Dickinson y Archie Pearch, Joachim Trier o Jonás Trueba y José Luis Guerin serán algunos de los ... participantes en el programa de charlas de la sección Conversaciones de la 73 edición del Festival de San Sebastián. La sección también propiciará un encuentro entre los músicos Alexandre Desplat y Alberto Iglesias.

Otras sesiones versarán sobre los diagnósticos feministas en la industria audiovisual, las series o la distribución e internacionalización de películas LGBTIAQ+ latinoamericanas, según indicó el certamen donostiarra. También se han programado jornadas acerca de las residencias y laboratorios audiovisuales, las tecnologías inclusivas en el sector y las escrituras cinematográficas de la dictadura franquista.

Conversaciones acogerá además el I Encuentro de la asociación de directores y directoras de cine 'ACCIÓN', en el que participarán, entre otras personalidades, Pablo Berger, Isaki Lacuesta, Daniela Fejerman o Julio Medem.

El sábado 20 la sala de cine de Tabakalera acogerá una conversación en la que el intérprete y director Harris Dickinson, conocido como actor en filmes como 'Triangle of Sadness' o 'Baby Girl' y el productor Archie Pearch hablarán de su experiencia en Devisio Pictures, la productora con sede en Londres y Nueva York que fundaron en 2023 y desde donde han producido, el debut cinematográfico del británico, 'Urchin', programada en Zabaltegi-Tabakalera.