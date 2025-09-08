Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alberto Iglesias, con el Kursaal al fondo. Lobo Altuna

Alberto Iglesias, Gia Coppola y Jonás Trueba estarán en 'las conversaciones' del Zinemaldia

Claire Denis, Harris Dickinson, Archie Pearch, Joachim Trier y José Luis Guerin también participarán en el programa

DV

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:45

Jaume Claret Muxart, Gia Coppola, Claire Denis, Harris Dickinson y Archie Pearch, Joachim Trier o Jonás Trueba y José Luis Guerin serán algunos de los ... participantes en el programa de charlas de la sección Conversaciones de la 73 edición del Festival de San Sebastián. La sección también propiciará un encuentro entre los músicos Alexandre Desplat y Alberto Iglesias.

