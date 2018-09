La temperatura se eleva con Bradley Cooper y Chris Hemsworth Festival de Cine de San Sebastián El joven actor compensa su espantada inicial con múltiples atenciones a sus fans. El intérprete de 'Resacón en las Vegas' viene esta tarde y Chris Hemsworth, mañana MITXEL EZQUIAGA Viernes, 28 septiembre 2018, 11:14

Robert Pattinson se puso ayer el 'mono de trabajo' y se empleó a fondo en agradar a sus múltiples seguidores y en defender 'High Life', la película que le trajo a Donostia. Tras su espantada del miércoles, cuando provocó hasta abucheos de los fans que le esperaron durante horas y solo pudieron disfrutar de 13 segundos de Pattinson, el actor se mostró ayer encantador con quienes le persiguieron por el 'photocall' y por la alfombra. El protagonista de 'Crepúsculo' (y de tantas otras películas de cine independiente) tiene ese punto lánguido y un poco desganado de otros jóvenes talentos de Hollywood que hemos visto este año. A su lado contrasta la energía de mujeres como Juliette Binoche o la propia directora de 'High Life', Claire Denis, que pisan fuerte y se expresan con naturalidad. La Binoche, que ha sido protagonista dos días seguidos, se ha mostrado en San Sebastián convincente, educada y cálida. Es lo que da haber cumplido los 50. Robert Pattinson se escapó un rato por la ciudad con sus padres, Richard y Clare, que vinieron desde Londres.

Galería. Robert Pattinson con Scarlett en San Sebastián.

Un vaquero por el asfalto

Este año no podemos quejarnos de falta de 'glamour'. A la misma hora en que Pattinson atendía a los medios en el María Cristina, a solo unas habitaciones de distancia daban entrevistas el mexicano Alfonso Cuarón (tan aplaudido por su 'Roma') o un John C. Reilly que vino a presentar 'The Sisters Brothers'. El actor de reparto, protagonista esta vez en el filme de Jacques Audiard, fue muy aplaudido en el pase de gala del filme en un Victoria Eugenia repleto. Really, que disfruta de San Sebastián acompañado de su mujer, subió al escenario con su sombrero de vaquero. También con el ciclo de Perlas están por el Festival el director Jaime Rosales y su actriz Marisa Paredes con la película 'Petra'.

Reilly paseó por Donostia con un sombrero de 'cow-boy' para presentar su western con Audiard

La entrada y salida del Kursaal de Nawja Nimri y Vermut, con baile incluido, la más colorista

En el 'cinco estrellas' sonaban ecos del bullicio montado por Paco León y todo el equipo de 'Arde Madrid', con una radiante Inma Cuesta. León y los suyos lograron que ardiera Donostia, y no solo por los 30 grados que marcaba el termómetro a mediodía. Todo el equipo convirtió el Velódromo en una fiesta en el estreno de la serie de Movistar que recrea el paso de Ava Gardner por Madrid en los años 60. Hoy les toman el relevo José Coronado y Enrique Urbizu, que presentan en Sección Oficial, aunque fuera de concurso, la serie Gigantes, también de Movistar, y que quienes han visto aseguran que es la una de las mejores ficciones españolas del año, al margen de que su formato sea en serie o para la pequeña pantalla.

El bullicio de los León solo ha tenido este año un competidor: el equipo de 'Quién te cantará', en permanente ebullición desde el mismo momento en que el filme se presentó. La alfombra roja protagonizada por Carlos Vermut y sus actrices en la noche del miércoles entra ya en el 'top' de momentazos de la edición, con una Nawja Nimri desatada, bailando feliz con su escotado vestido. La salida del pase también resultó divertida, con una amplia ovación en el 'foyer' del auditorio.

Atención, fans: la llegada de Bradley Cooper al María Cristina se espera minutos antes de las 20.30

Rosa María Mateo vino a presentar el cine de RTVE y escuchó elogios por su actuación en el Congreso

Esperando a Bradley

No paramos, no. Ayer llegó Pedro Almodóvar , esta vez como productor: acompaña el pase de 'El ángel', el filme del argentino Luis Ortega. Hoy es el día de otra de las grandes estrellas del año: Bradley Cooper. El actor de 'Resacón en Las Vegas' viene con 'A Star ir Born', que dirige y protagoniza junto a Lady Gaga (tranquilos: Gaga no viene), y se le espera minutos antes de las seis y media de la tarde.

Quien no viene hasta mañana es Chris Hemsworth, que llega de la mano de la película de clausura, 'Bad Times At The Royale'. El intérprete ya estuvo en verano en Getaria con su mujer, Elsa Pataky, y ahora pasa unos días de vacaciones en Marruecos. Vendrá al Festival en viaje relámpago como padrino del filme junto a su director, Drew Goddard.

El Zinemaldia es plataforma de muchas actividades. Ayer Rosa María Mateo y los directivos de RTVE presentaron en el Kursaal sus planes cinematográficos para los próximos meses. La Mateo, que esta misma semana protagonizó una vibrante sesión en una comisión parlamentaria, recibió más de una felicitación por su rotunda alocución a los diputados. Por la noche fue el turno de la gala de TVE en el Victoria Eugenia, con el estreno de 'Asesinato en la universidad' y muchos rostros de la cadena en la platea. La velada se cerraba con la fiesta del ciclo Made In Spain en Bataplan, patrocinada por Audi. Prometía ser la madre de todas las fiestas de esta 66 edición.

Pero la fiesta llega a todas las esquinas. Un grupo de comercios de la calle Fuenterrabia anuncia mañana sábado una fiesta 'Mamma mia'. Alaitz Cascante Estilistas caracterizará a las tres protagonistas y Muchas Telas se encargará del vestuario de las mismas. Con ellas colabora la academia de baile KLAP, con 50 bailarines que recrearán las principales coreografías de la película a ritmo deDj Nemux. Será de 12:00 a 14:00, en la explanada de Correos. «Démosle vida a las calles y promovamos las acciones del comercio local», dicen.

No todo es Bradley Cooper.