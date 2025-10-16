El visitante se transforma en una gallina en Chillida Leku

Veinticinco años lleva el artista belga Koen Vanmechelen (1965) pretende poner de relieve la importancia desarrollando 'Cosmopolitan Chicken Project' que ahora se presenta en Chillida ... Leku dentro de Mugak, la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi. La propuesta pretende poner de relieve «la importancia de la diversidad biocultural» porque «el principio fundamental en mi trabajo», señala el Vanmechelen «es la fertilidad genuina -biológica, cultura y cretiva-, que surge a través del intercambio. La diversidad no es un lujo; es la fuerza motriz de la vida». Se trata de su primera exposición individual en el Estado.

Siempre con «el límite como lugar de creación», -en ese aspecto conecta con Chillida-, en su trabajo el belga cruza razas de gallinas de diferentes países para crear una gallina cosmopolita que incorpora los genes de todas las razas del planeta. «Desde el principio, este proyecto fue mi manera de construir con biología. No piedra o acero, sino linajes y huevos. Cada generación, nacida del cruce de dos razas icónicas, encarna historia, geografía y supervivencia. Me recuerdan que la diversidad es el único motor de la continuidad» asegura Koen Vanmechelen.

Su propuesta está en constante evolución y la que llega a Chillada Leku es la 30 edición. En esta ocasión, la Euskal Oiloa -raza autóctona del País Vasco descendiente del gallo rojo selvático-, entra como elemento local que, al cruzarse con la gallina cosmopolita, desencadena una reflexión sobre la tensión entre lo local y lo global. El resultado es 'Limina: Cosmopolitan Chicken Project 30', que se puede visitar hasta el 31 de enero de 2026.

«'Limina' convierte Chillida Leku en un umbral: no frontera que separa, sino lugar de tránsito y transformación. Lo doméstico y lo salvaje, lo simbólico y lo material, lo humano y lo no humano se cruzan en un espacio que desestabiliza jerarquías y propone nuevas formas de convivencia», sostienen los comisarios de la exposición, Jon Garbizu y Victoria Collar.

Zonas poco transitadas

Esta muestra invita al público a abandonar el recorrido habitual para adentrarse en zonas poco transitadas del museo, donde la vegetación ha crecido con mayor autonomía. De esta manera, el visitante puede tener una relación más cercana con la biodiversidad que lo rodea y se sumerge, a través de las esculturas del artista, en un estado activo y alerta. «En este nuevo entorno, esculturas e intervenciones de Vanmechelen actuarán como rastros de una arqueología futura, abriendo caminoshacia lo invisible», señalan los comisarios.

Por su parte, Mireia Massagué, directora de Chillida Leku, afirma que «'Limina' plantea un encuentro entre escultura, arquitectura y paisaje para abrir nuevas lecturas del lugar que habitamos. Desde Chillida Leku, lo ofrecemos como una experiencia para vivir ese diálogo en primera persona».

A lo largo de este recorrido inusual, se podrán ver obras de gran tamaño como 'T-Rex' que, con seis metros de altura, emerge del suelo como un signo fósil, un rastro del otro que habitó o habita el lugar; 'En lugar de dormir', un elemento performativo que habla de la biodiversidad invisible; o 'Paraíso perdido', pieza que instalada en el arce frente a la granja invoca lo original, lo potencial, lo sagrado.

Durante este parcour el público se encontrará con comederos para gallinas que se transforman en puntos sensoriales. Con caramelos comestibles, sonidos orgánicos y materiales táctiles, el visitante «se convierte en un animal» que interactúa con el espacio olfateando, escuchando y tocando.

A medida que el visitante se acerca al caserío, se encontrará con un gallinero que se adhiere a la piedra del edificio y que tiene que atravesar para acceder al interior por una puerta que nunca antes se había abierto. En este punto, se entra por un túnel minimalista y estrecho y deja de ser observador para convertirse en objeto de la mirada de las gallinas. Este pasillo funciona como una frontera física y simbólica entre lo salvaje y lo cultural. El visitante cruza un umbral, no como espectador, sino como especie haciendo que el orden jerárquico se invierta: el ser humano como animal domesticado.

Tres actos en Zabalaga

En el interior del caserío Zabalaga, la muestra se organiza en tres actos que narran una evolución simbólica y biológica de la relación entre las especies y la cultura. A través de las secciones 'Origen', 'Domesticación' y 'Cruce', la exposición aborda ideas como la diversidad cultural como motor para imaginar futuros posibles o la fertilidad no solo en términos biológicos sino como capacidad detransformación e intercambio.

En 'Origen', donde se plantean preguntas sobre la procedencia de la gallina o cuándo fue domesticada, se pueden ver el vídeo 'Conversation' y la escultura 'Natural Knowledge'-los pies de la gallina primigenia sobre libros de conocimiento- presentan la sombra ancestral de todos los cruces. En 'Domesticación' Vanmechelen reúne retratos ampliados de gallinas cosmopolitas, una mano acunando un polluelo, y la instalación 'Breaking the Cage'-estructuras metálicas con huevos y lámparas de incubación presionadas contra las ventanas- que exponen tanto el orgullo como la prisión de la domesticación.

El acto final, titulado 'Cruce', presenta el Cosmopolitan Chicken Project como un manifiesto de la diversidad genética y cultural. A través de esculturas, diagramas y material genético, el cruce se revela como una fuerza de transformación y como una estructura viva de interdependencias. «'Limina no es solo una exposición para contemplar. Es un sistema vivo para ser atravesado, habitado. Pide al visitante entrar en una zona donde los humanos ya no son amos, sino participantes; donde las gallinas ya no son invisibles, sino protagonistas. Es una invitación a repensar no solo los límites de las especies, sino los propios umbrales de la supervivencia.», asegura Vanmechelen.