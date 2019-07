Joxin Iriarte: «Vendemos 2.500 localidades por tarde, pero podrían ser 1.000 más» Iriarte, en el coso azpeitiarra. / Rosa Alonso Joxin Iriarte, Presidente de la Comisión Organizadora de la Feria de Azpeitia «Llegar al 'no hay billetes' es complicado», reconoce Iriarte M. H. AZPEITIA. Domingo, 21 julio 2019, 11:25

Pisar el ruedo de una plaza de toros vacía comporta curiosas sensaciones. No importa el tamaño del ruedo, la mirada se pierde en los tendidos y baja a la arena comenzándose a echar en falta ese trajín, esa espera a que suene el clarín y comience el espectáculo. Eso sucederá, como se repite desde hace más de cien años, en la plaza de toros de Azpeitia durante la próxima feria de San Ignacio. Qué mejor sitio que el coso, en estos días remozado, para charlar con Joxin Iriarte.

- Con este serán quince años al frente de la comisión que organiza la feria. ¿Les queda algo por inventar?

- Hemos sido pioneros en muchas cosas, entre ellas sacar solamente un picador al ruedo por su tamaño para que el toro no se distraiga. Seguimos buscando la forma de llenar la plaza cada día. Se venden dos mil quinientas localidades por tarde, pero podrían ser casi mil más; la plaza parece que está llena, pero es un problema de la anchura de los asientos. Son muy estrechos y en lugar de ocupar uno, pues se ocupa uno y medio y parece que se completa el aforo, pero no es real. Llegar al 'no hay billetes' es complicado. En una corrida como la que dimos en 2017 con Curro Díaz, Miguel Ángel Perera y Roca Rey con toros de Fuente Ymbro sobraron doscientas localidades. Roca Rey agota el papel todas las tardes, pero no en Azpeitia.

«No podemos traer a figuras consagradas, la plaza es pequeña y las cifras son las que son»

- Apuestan por valorar al toro y dar oportunidades a los jóvenes

- Si, es algo en lo que llevamos trabajando prácticamente desde el inicio. Buscamos contratar a toreros emergentes allá por marzo o abril. Es algo que nos ha funcionado y que es del agrado del aficionado que acude a Azpeitia, que sabe el esfuerzo que supone. Este año tanto David de Miranda como Ángel Téllez estaban contratados hacia finales de marzo. Sabíamos que confirmaban ambos en Madrid: Téllez cumplió y David de Miranda salió por la puerta grande. Tenemos que ir por ese camino, la plaza es pequeña y los números dan para lo que dan. No podemos permitirnos contratar a figuras consagradas, no sólo por los emolumentos sino también por el tipo de ganaderías de encastes que muchas veces no son de su agrado. Ahora, si echamos la vista atrás, también algunas de las figuras actuales hicieron el paseíllo en Azpeitia: José María Manzanares en el 2005 o Alejandro Talavante en el 2007 y El Cid, Miguel Ángel Perera y muchos otros hasta Roca Rey.

- Volviendo al toro, el año pasado fuerte apuesta por Santa Coloma; esta feria tres encastes muy diferentes.

- Si, pensamos que la idea de traer tres corridas de un encaste minoritario como Santa Coloma podía ser algo muy interesante como así fue; pero tampoco algo que pueda perpetuarse o convertirse en una tradición. El abanico de ganaderías con suficiente garantía no es muy amplio. Decidimos por lo tanto repetir a Ana Romero, que ganó el trofeo DV Paco Apaolaza y que está muy contrastada en nuestra plaza y dejar hueco a dos ganaderías con un sello muy especial. Una más torista con ganas de volver después de muchos años a Azpeitia como es Murteira Grave y la otra, que puede ser una agradable sorpresa: el nuevo hierro de Salvador Gavira. Joaquín Murteira estuvo en Azpeitia el año pasado, se quedó enamorado de la feria y nos pidió participar este año; por otro lado nos hemos encontrado con un Salvador Gavira que tiene una fe tremenda en la corrida que ha elegido.

«Es un orgullo que se televise otro año más una de nuestras corridas»

- De los toros a los toreros, como se gestan los contratos. ¿Quién contacta con quién?

- En Azpeitia para tres corridas recibimos muchas llamadas y muchas veces llamamos nosotros a quien nos parece adecuado para un determinado cartel. Hay muchas razones para la elección: el momento, la evolución de la temporada... Este año anunciamos a dos toreros franceses. Tenemos cada vez más público francés y nos parecía muy interesante ver a un torero muy nuevo como Adrien Salenc y también a Juan Leal, con quien ya habíamos estado en tratos el año pasado y con el que hemos cerrado la contratación este año. ¿Figuras? Ya sabemos también que hay un sector del público que querría ver en nuestra plaza a figuras con Miuras, pero eso es algo imposible. Pero son contados los que piensan así, no reflejan el sentir mayoritario del aficionado que acude habitualmente

- ¿Mantienen la misma cuadra de caballos y mulillas? ¿La misma parada de cabestros?

- Hace ya años que caballos y mulillas repiten. Es la cuadra de la Maestranza. Y ya el pasado año cambiamos a los bueyes y los vamos a mantener. Han demostrado ser eficaces y eso en un ruedo como el nuestro es muy importante. Como curiosidad, diré que vienen desde Guadalajara.

- Otro abonado que no falla es la televisión. Al menos en una corrida

- Es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos. Este será el sexto año consecutivo que se retransmite una corrida de la Feria de San Ignacio. Nos hemos ido revalorizando año a año y ya estamos dentro del circuito. Somos la única plaza de tercera categoría en la que este canal de pago está presente. Sevilla, Bilbao, Madrid, Pamplona como grandes ferias completas y corridas sueltas en otras plazas importantes... y además Azpeitia. Parece que la cadena está satisfecha y nosotros mucho más, porque además de proyectarnos a todos sus abonados significa una ayuda económica muy importante para cuadrar nuestro presupuesto, que como todo el mundo sabe, no cuenta con ningún tipo de subvención pero que año tras año logra entregar un pequeño beneficio a entidades sociales del pueblo. Además, cuidamos la plaza, sus instalaciones, cuidamos a los mayorales para que cuiden a sus toros, cuidamos a los toreros y al que más intentamos cuidar es al público.