Veinte artistas celebran en la vía verde del Plazaola los diez años de Azken Muga

Azken Kuga, el festival multidisciplinar en la naturaleza, cumple diez años con una nueva exposición en la vía verde del Plazaola, en el límite entre ... Berastegi y Leitza. Veinte obras conforman la muestra inaugurada ayer de los artistas que integran la asociación Eskuahaldunak, que podrá ser visitada hasta final de este mes junto a la ferrería del Plazaola y Zazpizubi, (siete puentes).

Un escenario único en el que el escultor donostiarra Iñigo Arístegui expone su obra 'El nadador' sobre las aguas de uno de los afluentes del río Leitzaran. Una pieza que encaja perfectamente en el hueco de uno de los puentes con un fondo natural impresionante en el que la naturaleza envuelve a cada una de las obras. 'Aker beltz', de Arantxa Arratibel, también se encuentra como en casa en el Plazaola. La impresionante escultura de la artista muestra una imagen del personaje mitológico que, según explicó la donostiarra, le despierta gran interés, así como los demás seres de la mitología vasca.

La muestra recoge además una obra del escultor Ramón Balerdi que participa con su pieza 'In memoriam', una obra «en recuerdo de aquellos que se van en silencio y nos enseñan la humildad y la magnitud del sufrimiento», según explicó ayer. El villabonarra Jon Iñaki Ormazabal, por su parte, quiso recordar el sufrimiento de los migrantes con su trabajo 'Zentri-fuga'.

Son solo algunas de las obras que los integrantes de 'Eskuahaldunak' muestran a lo largo de este mes junto a las de Anabel Barberena, Rafa Cantera, Mikel Costa, JaviLO, Javier Delgado, José Luis González Pazos, Ana Herranz, Karen Amaia Bilbao, Ana Martínez de Eulate, Maite Miguel Zufiaurre, Guillermo Olmo, Javier Pérez Fabo, Porrilló, Michel Ruiz, Blanca Sagasti Lacalle, Leire Sainz de Aja y Maribel Tena.

Ampliar 'El nadador', de Aristegui.

Además de la exposición de la vía verde del Plazaola, uno de los antiguos túneles del tren txiki será escenario de la proyección del film 'Zinzindurrunkurruzkarraz', de Oskar Alegria, el próximo domingo. Se trata de un viaje en la trashumancia de los pastores lleno de recuerdos, preguntas y silencios. Alegria estará presente durante la proyección de este trabajo.

El festival Azken Muga finalizará el día 21 de septiembre con la celebración de un concierto de apoyo a la población de Gaza y toda Palestina, en el que tomará parte el grupo de Palestina Sol Band, acompañado por los grupos Koiuntura+arte, Hidden Garden y Ojos violetas. Durante el acto se hará entrega del premio 'Garoa Saria', que concede anualmente el festival como reconocimiento a la labor realizada a favor de la cultura, la concesión del galardón se realizará los días previos al acto.

Más de 100.000 visitantes

Durante el acto inaugural de ayer, Guillermo Olmo, presidente de la asociación de escultores 'Eskuahaldunak', destacó la gran variedad de estilos de las obras que forman parte de la exposición, remarcando el esfuerzo realizado por los artistas, ya que «la falta de apoyo económico de las instituciones dificulta la organización de la única muestra al aire libre de Euskal Herria».

Apoyo que considera el artista vizcaíno afincado en Amezketa «más que necesario para impulsar una iniciativa como Azken Muga, que en su décimo aniversario se ha afianzado como escaparate de un buen número de artistas vascos».

Por su parte. Ana Herranz Gallastegi, miembro de la asociación, mostró su satisfacció porque «en las sesenta muestras que hemos organizado en los últimos años en los diferentes territorios han recibido más de 100.000 visitantes».