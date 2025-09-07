Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Herranz comenta algunos detalles de su obra 'Homenaje a Iñaki Olazabal' ante los asistentes Belauntzaran

Veinte artistas celebran en la vía verde del Plazaola los diez años de Azken Muga

Los integrantes de la asociación Eskuahaldunak muestran sus obras a lo largo de este mes entre Berastegi y Leitza

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:29

Azken Kuga, el festival multidisciplinar en la naturaleza, cumple diez años con una nueva exposición en la vía verde del Plazaola, en el límite entre ... Berastegi y Leitza. Veinte obras conforman la muestra inaugurada ayer de los artistas que integran la asociación Eskuahaldunak, que podrá ser visitada hasta final de este mes junto a la ferrería del Plazaola y Zazpizubi, (siete puentes).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  2. 2

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  3. 3

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  4. 4

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  5. 5

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  6. 6

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  7. 7

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  8. 8

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10

    John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Veinte artistas celebran en la vía verde del Plazaola los diez años de Azken Muga

Veinte artistas celebran en la vía verde del Plazaola los diez años de Azken Muga