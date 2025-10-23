Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Luis Piedrahita, en la terraza del hotel Catalonia, con Donostia al fondo.

Luis Piedrahita, en la terraza del hotel Catalonia, con Donostia al fondo. Felix Morquecho

Luis Piedrahita

Humorista y coorganizador del nuevo festival de la comedia de San Sebastián
«Umore será un festival a la altura de las grandes citas de Donostia»

Hoy salen a la venta las entradas para el amplio programa que se celebra del 4 al 8 de marzo. «El humor es más necesario que nunca y lo vamos a demostrar aquí», dice

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:07

Comenta

Se confiesa «especialmente ilusionado» por Umore, el nuevo festival de comedia que nace en Donostia y del que es coorganizador junto a sus colegas Goyo ... Jiménez, Galder Varas, la productora Etiqueta Negra y El Diario Vasco, con el impulso de Basquetour, el departamento foral de Cultura y Fomento San Sebastián. Lujs Piedrahita, «el maestro del ingenio cotidiano», considera que Gipuzkoa es el lugar ideal para un proyecto «que nace con vocación de consolidarse en la programación, a la altura del Zinemaldia, el Jazzaldia o San Sebastian Gastronomika».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  3. 3 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  4. 4 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  5. 5 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  6. 6

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  7. 7

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  8. 8 Torre Satrústegui: Así será el hotel de lujo con una de las mejores vistas sobre San Sebastián
  9. 9

    Estos son los puntos exactos donde se realizarán las catas para el TAV
  10. 10

    La Diputación de Gipuzkoa pospondrá la exigencia de euskera en determinadas plazas que ofertará antes de final de año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Umore será un festival a la altura de las grandes citas de Donostia»