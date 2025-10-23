Se confiesa «especialmente ilusionado» por Umore, el nuevo festival de comedia que nace en Donostia y del que es coorganizador junto a sus colegas Goyo ... Jiménez, Galder Varas, la productora Etiqueta Negra y El Diario Vasco, con el impulso de Basquetour, el departamento foral de Cultura y Fomento San Sebastián. Lujs Piedrahita, «el maestro del ingenio cotidiano», considera que Gipuzkoa es el lugar ideal para un proyecto «que nace con vocación de consolidarse en la programación, a la altura del Zinemaldia, el Jazzaldia o San Sebastian Gastronomika».

Hoy, a partir de las 11.30, salen a la venta las entradas para la amplia programación de Umore, que se celebra del 4 al 8 de marzo en distintos escenarios de Gipuzkoa. El programa completo está en festivalumore.com.

– Repiten la idea de que el festival del humor quiere estar a la altura de los otros grandes festivales de la ciudad. Por falta de ambición no quedará...

– Los festivales de cine y jazz de Donostia son únicos y los encuentros gastronómicos son insuperables, y precisamente por eso es necesario un festival del humor en San Sebastián de la máxima calidad. Aquí no vale cualquier cosa. Umorea tiene su germen en algo que el guipuzcoano sabe hacer mejor que nadie: disfrutar de la vida. El humor nace con naturalidad en las reuniones de amigos que con un pintxo y un vino empiezan a charlar y a sorprenderse con bromas. Ese es nuestro humor: intentar contar las mismas cosas de siempre pero de una manera distinta. Y eso el donostiarra y el guipuzcoano lo hacen de manera insuperable.

– Hay placeres que gustan a todo el mundo.

– El humor y la gastronomía son placeres que llegan a todos. Nadie te dice «a mí no me gusta comer bien», como nadie apunta que «no me gusta reírme». Aunos les gusta una comida y a otros otra, como unos se ríen de unas cosas y otros de otras. El festival del humor es en ese sentido equiparable a un festival de gastronomía: interesa a todos.

– Y eso que, como dice usted, el humor no sirve para nada...

– No sirve para nada concreto, pero sirve para todo. El humor no sirve para arreglar un grifo que gotea o para que vuelva la persona amada, pero sirve para hacer llevaderas esas pequeñas tragedias cotidianas.

– Luis Piedrahita es conocido por sus juegos con el lenguaje. Hace años se decía que en vez de 'San Sebastián' debería llamarse 'Sansestábien».

– Es difícil mejorar ese juego, sobre todo porque creo que es verdad. Se está muy bien en San Sebastián, hasta el punto de que cada vez que vengo me planteo por qué vivo en Madrid y no aquí...

– 'Donostia' también da para juegos de palabras, como enseñó su colega Pepe Colubi la última vez que vino...

– Sí... También te digo que los profesionales del humor intentamos desechar los estímulos más fáciles y hacer humor donde nadie lo haya hecho antes. 'Don-ostia' suena muy apetitoso como juego y tentador, pero mejor buscar más. El humor debe ser sorpresa intelectual y venir por donde menos te lo esperas.

– Parafraseando a Raffaella Carra, sostiene que «para hacer bien el humor hay que venir al norte».

– A las pruebas me remito. Goyo Jiménez es del norte de África (de Melilla), Galder Varas de Bilbao y yo de A Coruña. Sabemos que los espectáculos que triunfan en el País Vasco funcionan en otros lugares. Es un público muy exigente, pero muy agradecido. Aquí el público es muy de escuchar, sin interrrumpir con sus risas, para que el show siga fluyendo.

– Los vascos somos muy consumidores de humor pero quizás no tan creadores de humoristas.

– No lo creas. Está por ejemplo toda esa escuela de 'Vaya semanita' que fue tan fecunda, con sus secuelas, y que sigue funcionando, con casos como Óscar Terol. Poca gente sabe, probablemente ni los propios creadores de 'Vaya semanita', que unos amigos escribimos una especie de piloto del programa. Éramos Rodrigo Sopeña, Borja Echeverria y yo con Algis Argauskas, que era un profesor de la Universidad de Navarra que nos pidió un 'cero' para un programa de humor en el País Vasco. Eran los años 200 o 2001. Fue solo un proyectito.

– En el programa de Umore habrá también humoristas vascos.

– Sí, está Mikel Bermejo, que dará inicio al festival el 4 de marzo en Lekuona de Errenteria, y también otros que iremos desvelando en las próximas semanas. De momento anunciamos los grandes espectáculos de pago, para que la gente compre las entradas a partir de hoy. Yo recomendaría que se pongan ante el ordenador a las once y media de la mañana, que es cuando empieza la venta. La programación es buena, de 'Mentes peligrosas' a 'Estirando el chicle', de Hovik a Goyo Jiménez con su 'America Forever', y como broche, nuestro 'Bonitos del norte'.

– 'Bonitos del norte' se anuncia en el Kursaal el 8 de marzo como la gran gala de cierre con Goyo, Galder y usted mismo.

– Lo tres hemos trabajado juntos muchas veces pensando cosas, pero no hemos compartido escenario: lo haremos en Donostia. Se trata de saber de qué se ríe la gente del norte, y por eso hemos creado este espectáculo que anunciamos con nuestras caricaturas en una lata de bonito. A ver si alguna empresa conservera se anima a patrocinarnos...