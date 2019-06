La serie inspirada en Pablo Ibar se emitirá a partir del 13 de septiembre La ficción consta de 4 episodios de 50 minutos y está dirigida por Carlos Marques Marcet EL DIARIO VASCO Sábado, 8 junio 2019, 07:53

La serie de Movistar+ basada en la vida del preso de origen guipuzcoano Pablo Ibar se estrenará el próximo 13 de septiembre. 'En el corredor de la muerte' está inspirada en una historia real, «que aún hoy lucha por demostrar su inocencia. La historia de una familia que nunca se ha rendido», enfatizan desde la plataforma. La ficción consta de 4 episodios de 50 minutos y está dirigida por Carlos Marques Marcet y producida por Domingo Corral, Ramón Campos, Diego Sotelo y Teresa Fernández-Valdés

'En el corredor de la muerte', que está protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, es una ficción creada por Ramón Campos, Gema R. Neira y Diego Sotelo (Bambú Producciones). Basada en el libro de Nacho Carretero, con quien ya trabajaron juntos anteriormente en la ficción 'Fariña'. Todo ellos son responsables del argumento junto a Fran Navarro. La serie está coproducida con STUDIOCANAL, que además asumirá su distribución internacional.

«Conocía la historia, pero no en profundidad», reconoce Silvestre. Cuando recibió la llamada para realizar el primer casting, se puso manos a la obra. Leyó el libro de Nacho Carretero en el que se basa la ficción homónima, 'En el corredor de la muerte' (Espasa), y comenzó a informarse a través de vídeos y medios de comunicación de todo lo que había sucedido en torno al caso. «Si decidía formar parte de este proyecto, para mí era muy importante creer en la inocencia de Pablo», afirma. Y fue ahí cuando comenzó a ver «la historia de una injusticia».

Tres fotografías realizadas durante la producción. / Diego López Calvín

Para meterse en la piel del hispano-estadounidense, Silvestre dedicó «bastante tiempo y energía» a trabajar el acento cubano -Ibar es hijo de madre cubana y pasó su infancia en Miami- y mucho empeño en «tratar de ir lo más relajado posible a los ensayos para entender profundamente qué era lo que quería el director». «Si algo podemos ver en películas como '10.000 km' o 'En tierra firme' es una sinceridad y una honestidad que aquí era igual de necesaria, así que yo tenía que estar muy relajado para poder darle todo lo que me pedía», explica.

Dice Silvestre que la historia que se cuenta en 'En el corredor de la muerte' es una «montaña rusa de emociones», de luces al final del túnel que aparecen con la llegada de un juicio nuevo, del mazazo que propina el veredicto de un nuevo jurado, de la esperanza que provoca que uno de sus miembros asegure haber sido presionado… Cabe preguntarse si dando vida a un personaje como éste, uno puede llegar a sentir la claustrofobia y la soledad a la que Pablo Ibar parece estar condenado desde hace ya más de dos décadas. «Sería un poco osado decir que sí. He podido imaginar algo de lo que ha podido sentir Pablo, sobre todo cuando hemos rodado en Panamá en las cárceles de verdad, pero muy de lejos. El set es una celda, sí, pero falta una pared. Estás rodando y dices un texto que por sí mismo tiene mucho peso y que te mueve muchas emociones, pero detrás está el del foco, el de sonido, y decenas de personas más. Quizás el director sí que le puede hacer sentir esa claustrofobia al espectador», señala. «Yo al final he rodado en un entorno de amor, de cariño, de respeto y de mucha gente empujando en una dirección, que es la inocencia de Pablo».

No esconde Silvestre que le tiene algo de miedo a la promoción de esta serie. «Hace tres días que termine de rodar y se supone que tengo que tener una opinión y saber describir cómo ha sido la experiencia. Y tengo muchas sensaciones pero no una opinión al respecto. He vivido momentos de placer, en el sentido del trabajo en equipo, que el del foco te diga que retrases dos segundos tu reacción y que el pueda llegar y que todo funcione y digan: '¡Corten! La tenemos'. Hay algo de esa adrenalina que te genera una euforia y un cierto placer, pero por otro lado se me cruzaba por la cabeza que estamos hablando de la historia de alguien que se está jugando la vida. ¿Merezco estas sensaciones o no? Yo no me he sentido culplable pero sí he tenido estas contradicciones», se sincera.

El reparto

Pablo Ibar (actor Miguel Ángel Silvestre): Pablo, un joven que tenía sueños y una vida por delante que se trunca el día que lo acusan de los asesinatos. Una investigación deficiente, interrogatorios sin un abogado presente, un juicio injusto, un abogado incompetente, una sentencia desproporcionada y una esperanza recurrente: la de que el juicio se repita.

Tanya Quiñones (actriz Marisé Álvarez): Es la novia de Pablo y acaba convirtiéndose en su esposa. Una mujer que cree en la inocencia de Pablo de manera incondicional porque la noche de los hechos él dormía a su lado. Cuando lo encarcelaron, tenía 16 años.

Cándido Ibar (actor Ramón Agirre): Cándido, padre de Pablo, es un histórico pelotari guipuzcoano emigrado a Florida en los años 60. El día del juicio en que su hijo fue condenado, mientras le colocaban las esposas, Pablo, entre lágrimas, susurró: «Se me acabó la vida». Se giró hacia su padre y le preguntó: «¿Y ahora qué?». Cándido respondió: «No sé cómo, pero si es cuestión de dinero vamos a conseguirlo».

Cristina (actriz Laura de la Uz): Cristina, madre de Pablo. En la madrugada del 14 al 15 de julio, Cándido escuchó la voz de Cristina, su exmujer, al otro lado de la línea: «Han detenido a Pablo». Desde aquel día, Cristina no volvió a ver a su hijo.

Michael (actor Pau Poch): Michael, hermano de Pablo. Tras la detención de su hermano, la situación para Michael se volvió asfixiante. La policía le empezó a hacer la vida imposible. Cada vez que se cruzaba con ellos, lo paraban.

Los detectives Phil Gentile (actor Gianpiero Cognoli) y Charles Bennett (actor Simão Cayatte): Fueron los primeros en llegar al macabro escenario. Detienen a Pablo y ellos lo interrogan. Pablo no sabe de qué se le acusa y no solicita un abogado, pero el interrogatorio es grabado. La cinta nunca apareció. Los detectives imprimieron la captura del vídeo del asalto de Miramar en la que uno de los asesinos se descubre el rostro. Encontrar un testigo se antojaba fundamental. No escatimaron en tretas.

Benjamin Waxman (actor Nick Devlin): El actual abogado de Pablo.

Mike Rowland (Eric Goode): Mike Rowland, el fiscal, era un viejo conocido del Tribunal del Condado de Broward y famoso por su dureza. Rowland ofreció a Pablo un trato: si se declaraba culpable, retiraba la petición de condena de muerte para convertirla en cadena perpetua. Pablo se negó.

Clay Monroe (Ben Temple): Primer abogado de Pablo. Monroe llegaba a las sesiones empapado en sudor y descentrado, enganchado a los ansiolíticos. La mañana en la que Pablo entró en la corte para la selección de jurado, vio cómo Monroe salía de la misma instancia esposado, acusado de maltrato. Pablo lo vio claro: «No hay ninguna forma de que pueda ganar».