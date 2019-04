Rosalía aparecerá en un disco con música inspirada por 'Juego de Tronos' Portada y contraportada mostradas por Columbia Records. El título completo del álbum es 'For the Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones) EFE Los Ángeles (EE UU) Miércoles, 10 abril 2019, 01:55

La cantante Rosalía es una de las artistas que aparecerán en un disco oficial de 'Juego de Tronos' con música inspirada por esta superproducción televisiva de HBO. 'Juego de Tronos' compartió este martes en su perfil oficial de Twitter un vídeo con la relación internacional de músicos que participarán en este álbum que se pondrá a la venta el próximo 26 de abril.

Además de Rosalía, que compartirá su tema con el peruano A.CHAL, el disco incluirá las aportaciones de A$AP Rocky, Chloe X Halle, Ellie Goulding, Jacob Banks, James Arthur, Joey BadA$$, Lennon Stella, Lil Peep, The Lumineers, Maren Morris, Matt Bellamy, Mumford & Sons, The National, SZA, The Weeknd, Travis Scott, Ty Dolla $ign y X Ambassadors. El título completo del álbum es 'For the Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones)'.

El anuncio de este lanzamiento discográfico se produce a tan solo cinco días de que 'Juego de Tronos' estrene su octava y última temporada. Convertida en una de las producciones más exitosas y espectaculares de la historia de la televisión, 'Juego de Tronos' contará con seis capítulos en su temporada final que servirán para concluir la ambiciosa adaptación a la pequeña pantalla de las novelas de George R. R. Martin.

Con los nueve reconocimientos que obtuvo en 2018 en la 70 edición de los Emmy, 'Juego de Tronos' amplió hasta las 47 estatuillas su récord absoluto en estos galardones en los que es la producción más premiada de la historia.

Por su parte, Rosalía se encuentra estas semanas en América para presentar su aplaudido segundo trabajo, 'El mal querer' (2018), en el que fusiona los ritmos urbanos con el flamenco. Tras actuar por el festival mexicano Ceremonia el pasado fin de semana, la barcelonesa se presentará en California (EE UU) en Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo y que se celebrará en dos fines de semana consecutivos del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 del mismo mes. Posteriormente, Rosalía dará varios conciertos en territorio estadounidense con paradas en ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Nueva York.