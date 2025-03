La respuesta de Patxi Alonso a las críticas hacia 'El Conquis': «Os imagináis en Supervivientes o las Tentaciones...»

M. S. Viernes, 28 de marzo 2025, 16:04 Comenta Compartir

El presentador, productor y creador de 'El Conquis', Patxi Alonso, ha respondido en una publicación de Instagram a las duras criticas de los espectadores tras el último programa, ya que tres concursantes del mismo equipo fueron eliminados después de no haber sido capaces de superar un difícil duelo.

«Cuando hace 21 años empecé a darle vueltas a esta bendita locura de 'El Conquis', estaba tan solo como en esta foto (simbólica, por cierto). Entonces no había redes sociales, ni esencias que justificar... solo un sueño: producir el reality de aventura más duro del mundo. Con nuestras señas de identidad (esa ikurriña al viento!) como marca de la casa», arranca explicando Patxi Alonso en una publicación acompañada de su foto cabizbajo y pensativo en Instagram.

«Acababa de morir mi aita y necesitaba un desafío personal...Patagonia era mi sueño y allí me fui con mi mochila y mi locura», recordaba el presentador vasco abriéndose en canal y desvelando como fueron los inicios del exitoso programa y agradeciendo al «equipazo Conquis, los auténticos artífices del éxito. Y así hasta hoy. Argentina, Chile, Colombia, Panamá, República Dominicana... convertido en todo un fenómeno sociológico, el niño es hoy un gigante amado y a veces golpeado porque la exigencia y la fidelidad de nuestros seguidores no parece tener límites», continuaba.

Comparación con Supervivientes y La isla de las tentaciones

«Acertamos y nos equivocamos. Caemos y, como dice mi Gorrotxa, nos levantamos. Somos el único programa que da explicaciones de casi todo (¿os imagináis eso en Supervivientes o las Tentaciones?) porque sabemos que muchas criticas (incluso las basadas en mentiras, como que queremos perjudicar a mis amarillos!!!!) están generadas por el amor a 'El Conquis' y la decepción que provoca ver perder a tus favoritos», decía refiriéndose a las criticas de algunos usuarios que aseguraban que el programa quería perjudicar al equipo Guaban.

Pero Patxi Alonso iba más allá y explicaba de donde había salido la idea de la triple expulsión y del superepisodio, que «fuera un acierto o un error, buscaba cumplir con la exigencia del cliente de tener 6 meses de Conquis en emisión... en eso también somos únicos en el mundo...ETB quiere tener Conquis todo el año! (lógico, viendo el rendimiento)». «Lo ideal sería que durase tres meses, pero me temo que las críticas serían aún mayores... cuando no hay duelo lío, cuando el duelo no es exigente lío, y cuando es súper exigente como el último, lío», decía sobre el tiempo de duración del programa y sobre la inconformidad constante de algunos espectadores.

Al final de la publicación el presentador habla sobre el polémico último capitulo y se cuestiona si fue un error o no. «Pensamos que si era un super capitulo debía contener un súper juego y un súper duelo...¿Un error? Puede ser». «De ahí a las amenazas, insultos o campañas contra el programa...va un mundo. En TV hay una oferta bestial. El Conquis acabará (quizá antes de lo que muchos piensan) cuando decidamos que es el momento», sentenciaba.