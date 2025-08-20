Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

María Patiño, en la presentación de 'La familia de la tele'. Efe

'No somos nadie', el nuevo programa de María Patiño en Quickie y Ten

Belén Esteban y Kiko Matamoros figuran entre los colaboradores de este espacio que se emitirá de lunes a viernes y en el que Carlota Corredera ejercerá de conductora el último día de la semana

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:43

María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros ya tienen nuevo programa. Se llama 'No somos nadie', como aquel que presentó Pablo Motos entre 2002 y 2008 en M80, y empezará a emitirse el 1 septiembre en la cadena generalista Ten y en Quickie, el canal que La Osa Producciones abrió en plataformas de 'streaming' como YouTube y Twitch.

El desembarco de buena parte del equipo que hacía 'Sálvame' en La 1 de TVE para desarrollar 'La familia de la tele', llevó a la productora a diseñar 'Tentáculos', un formato similar al extinto 'Ni que fuéramos Shhh', que condujo Carlota Corredera y que permaneció en las tardes de Ten hasta que finalmente el programa estrellado se estrenó. Fue entonces cuando 'Tentáculos' se derivó hacia las noches de Ten.

Cuando finalmente 'La familia de la tele' echó el cierre, 'Tentáculos' continuó en antena, de la que se despidió el pasado 30 de julio. Se sabía que La Osa Producciones y Ten habían renovado el acuerdo para poner en marcha un espacio diario en directo a partir de septiembre. Esta tarde, las redes sociales de la productora y de la cadena anunciaban 'No somos nadie', un programa que presentará María Patiño de lunes a jueves. La periodista cederá el testigo a Carlota Corredera los viernes. Además, el programa seguirá emitiéndose a través de Quickie.

Crónica social y entrenimiento se darán la mano en este espacio que volverá al 'pisito' y que contará entre sus colaboradores con Kiko Matamoros o Belén Esteban. Una nueva oportunidad para algunos de los grande nombres de 'Sálvame' después del fiasco de 'La familia de la tele'.

