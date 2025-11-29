Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Noemí Galera y Chenoa, en el centro, junto al resto de responsables de ´Operación Triunfo E. C.

'OT' y 'GH', la cara y la cruz

Crítica TV ·

Caso diferente es el de los 'talents' y 'realities' que triunfaron a principio de siglo y que han llegado hasta nuestros días con distinto estado de salud

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:04

No es fácil envejecer. Tampoco para los formatos de televisión. Estos no escapan del edadismo y no tienen más remedio que renovarse para sobrevivir. Pocas ... son las excepciones que se salen de esta regla, apenas 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la suerte', por los que no pasan los años. Caso diferente es el de los 'talents' y 'realities' que triunfaron a principio de siglo y que han llegado hasta nuestros días con distinto estado de salud. A 'Gran hermano' se le notan las arrugas por todas partes, mientras que 'Operación triunfo' se ha hecho un lifting para mostrarse bien lozano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

