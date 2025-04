Los mensajitos de Olga: «Le tenía que arrancar a los niños del cuello cuando había que llevárselos a su madre»

joseba fiestras Lunes, 3 de mayo 2021, 08:41 Comenta Compartir

La velada se intuía animada, a tenor de los avances con los que Jordi González cebaba a la audiencia. Y la verdad es que en 'Supervivientes' había mucha 'plancha' y la noche del domingo sirvió para aligerarla. Para empezar, Carlos ya ha conseguido tirarse del helicóptero convirtiéndose, ¡por fin!, en concursante oficial. El cocinero se había medido con la audiencia en varias ocasiones y siempre había salido perdiendo, pero esta vez cambiaron las tornas. Su contrincante a bordo era su amigo Agustín Bravo, que prácticamente le cedió el puesto vendiéndole como un auténtico héroe de la supervivencia. Y el presentador fue quien más aplaudió la decisión del respetable.

Por otro lado, Lola y Palito siguen demostrando su valía en Playa Destierro, pero la organización les preparaba una sorpresa. En minuto y medio recogieron su equipaje y fueron trasladadas a otra cala donde tendrán más espacio para caminar. Algo es algo. Y los que también cambian de escenario son los habitantes del barco encallado. Sylvia Pantoja, Lara Sajén y Alexia celebraron con un abrazo (más protocolario que cariñoso) su llegada a tierra firme. Les acompañará Agustín cuando vuelva de su periplo aéreo, y el pobrecito las va a pasar canutas porque ya no tendrá a Carlos para apoyarle y sabe que Lara y Alexia están deseando ponerle contra las cuerdas.

Más sorpresas. La noticia venía esta vez desde plató. Sandra, la novia de Tom, prácticamente no pronunció palabra durante todo el debate. Casi al final, Jordi se acercó para preguntarle a ver qué le pasaba y la chica soltó la bomba. «No tengo claros mis sentimientos hacia Tom, pero voy a esperar a que vuelva», confesó añadiendo que algo había cambiado. Se avecina contubernio. Parece, según dijo Lydia Lozano, que lo que le fastidia a la chica es que el marroquí comparta lecho en la isla con Melyssa. Vale que entre ellos no pasa nada, pero ver a tu pareja acostado con su ex no es plato de buen gusto y a Sandra le ha pasado factura. Veremos cómo acaba la cosa.

Otro culebrón es el de Olga, que habla poco, pero cuando lo hace sube el pescado. Jaleada por Marta, la mujer de Antonio David lanzó algunos mensajitos que parecían comentarios directos sobre el famoso documental de Rocío Carrasco. «La verdad es transparente y saldrá. Tenemos a esos niños que lo han padecido todo», anunciaba. Y seguía: «David ha llorado mucho. Yo le tenía que arrancar a los niños del cuello cuando había que llevárselos a su madre. Si es que los quince días que estaban con nosotros los pasábamos pegados a ellos. Esos niños son todo amor. Y el conflicto no deja de ser con su madre, a la que ha llamado ochenta veces. Y nosotros le hemos dicho que no deje de hacerlo, que es su madre. Yo lo único que he hecho es ayudarlos e intentar que estén bien. Y que vivan sin odio porque en nuestra casa estaba prohibido hablar de ella con los niños delante». Pues eso, que hay telenovela para rato.