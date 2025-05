Julian Iantzi estalla y responde de forma contundente a los insultos de un internauta: «Te lo dedico y espero que te guste»

I.G. San Sebastián Jueves, 8 de mayo 2025, 07:07 Comenta Compartir

Julian Iantzi ha dicho basta. El simpático presentador de televisión, que actualmente presenta el debate de 'El Conquistador del Caribe', ha dejado atrás su habitual talante conciliador y ha respondido a un internauta que le insultaba en redes sociales. Eso sí, lo ha hecho con un irónico mensaje en el que afeaba su actitud: «Me llamaste imbécil, ¡qué honor tan profundo! Un título noble en tu pequeño mundo», se quejaba el comunicador, antes de mandarle un nuevo recadito: «Yo, un simple mortal con defectos mil, pero tú, un campeón del arte sutil: de herir con estilo, de hablar sin pensar, de hacer del insulto tu forma de amar».

A raíz de ser un personaje público, Julian Iantzi acostumbra a recibir todo tipo de valoraciones, tanto constructivas como ofensivas. Y tal y como asegura el comunicador de Lesaka, siempre opta por mantener un perfil bajo. «No sabía si publicar esto porque es mejor pasar de este tipo de gente, que sin conocernos de nada se dedica a insultarnos gratuitamente desde las redes. Pero he visto a un par de presentadores que sí han querido poner cara a la gente que les insulta, y por eso me he animado. Está bien saber qué tipo de personajes nos rodean...», avanzaba en un escrito en Facebook.

Y seguidamente el presentador de televisión, cara visible entre otros de 'El Conquistador de TVE' o 'Esta casa es una mina', opta por contestar a un usuario que le insultó sin tapujos. «No sé si su entorno más cercano estará orgulloso de este tipo de actuaciones, el mío no lo estaría en absoluto. Y a mí me daría mucha vergüenza que mi familia y mis amigos supieran que me dedico a este tipo de cosas.Insultar sin ton ni son, y sin conocer además. Así que Aitor Artetxe , haz lo que quieras y recuerda que siempre se recoge lo que se siembra. Por cierto, me has inspirado. Te lo dedico y espero te guste», añade antes de enviarle un duro mensaje titulado 'Gracias por tu diagnóstico'.

Ampliar Mensaje de Julian Iantzi al internauta que le insultó. FACEBOOK

En el escrito, Julian Iantzi opta por huir de los insultos y las faltas de respeto, al tiempo que deja en evidencia la actitud del usuario. «Me llamaste imbécil, ¡qué honor tan profundo! Un título noble en tu pequeño mundo. No todos los días, con tanta emoción, me lanza alguien flores... en forma de insultón. Con tono de experto, sin titubeo, lanzaste tu juicio cuál sabio oráculo griego. ¿Psicólogo, acaso? ¿O don de vidente? Porque acertar así... ¡Es sorprendente!», argumenta en un tono de lo más irónico. Es más, el presentador de El Conquis va más allá e intenta dar una lección de vida al usuario que le faltó al respecto. «Yo, un simple mortal con defectos mil, pero tú, un campeón del arte sutil: de herir con estilo, de hablar sin pensar, de hacer del insulto tu forma de amar.

No sabes el bien que me hiciste ese día, reí tanto que dolía la barriga mía. ¡Gracias, campeón, por tu gran opinión! Aunque me llames imbécil… con tanta pasión», sostiene. Y seguidamente se desahoga invitando al internauta a no caer en lo fácil e intentar ser más ocurrente a la hora de criticar a cualquier otro. «Y si un día decides mejorar tu repertorio, recuerda: el sarcasmo también es un laboratorio.Allí podrías crear, con más sutileza, un insulto que al menos tenga algo de belleza. Abrazo grande artista», finaliza.