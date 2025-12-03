Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jorge Ponce en La Revuelta con el mono con txapela e ikurriña creado por la IA. RTVE

Jorge Ponce echa mano de la IA en 'La Revuelta' para 'ayudar' a Ayuso: «ETA prepara el asalto a Navarra con monos con paraguas»

El humorista y guionista del programa de RTVE recrea gracias a la inteligencia artificial distintas imágenes para que «la realidad sea la que mejor te convenga»

A. A.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:03

Comenta

Jorge Ponce hizo en el programa de este martes una potente crítica social a la realidad paralela que se está creando gracias a las manipulación con inteligencia artificial (IA) de imágenes y vídeos. El humorista y guionista de 'La Revuelta' tomó como base un pequeño vídeo en el que un mono arrebata un paraguas a un turista y sale volando como base de esa crítica. Un ejemplo de 'reel' de redes sociales que «le flipa» a Ponce y que tomó para diseñar ese mundo «configurado por cada uno para que la realidad sea la que mejor me convenga».

«Ahí (en ese mundo), Frank de la Jungla es veterinario, el Rey Juan Carlos paró el 23-F, tú (por David Broncano) eres líder de audiencia cuando quieras, Errejón es feminista...», bromeó el guionista de 'La Revuelta' y añadió: «Y ETA está preparando el asalto a Navarra como dice Ayuso». Ponce criticaba así las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid del pasado fin de semana en el que apuntaba a que la banda terrorista estaba planeando «asaltar» los Gobiernos de Navarra y el País Vasco.

Pero Ponce no se detuvo ahí. «Por qué quedarnos ahí, si ya puede ser lo que uno quiera (...) ETA está preparando el asalto a Navarra con monos con paraguas. Aprovechando el viento del Golfo de Bizkaia, monos etarras con paraguas...», describió el humorista, que mostró después otro clip creado por la IA en el que aparecía un macaco vistiendo una txapela y que robaba un paraguas con los colores de la ikurriña y se lanzaba planeando. «Gora Euskal Herria...», se escuchaba de fondo en el vídeo.

El humorista de 'La Revuelta' trató hacer así una crítica en la que advertía tanto de la manipulación de las imágenes como de la verosimilitud que algunos le dan a esas fotos retocadas o a esas realidades paralelas o falsas que quieren lanzar para reforzar determinados mensajes.

