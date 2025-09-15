Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Javier Bardem posa con el puño en alto y un pañuelo palestino a su llegada a la gala de los premios Emmy. AFP

Javier Bardem reivindica en los Emmy el «genocidio en Gaza» en una gala que corona a 'The Studio', 'The Pitt' y 'Adolescencia'

El intérprete madrileño desfiló por la alfombra roja luciendo en el cuello una kufiya, el pañuelo tradicional palestino, y denunció ante los medios el «genocidio» en Gaza

Javier Medrano

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:24

La 77ª edición de los premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, estuvo marcada por el triunfo de The Studio, gran vencedora de la noche con 13 galardones, y por el éxito de The Pitt (HBO) y Adolescencia (Netflix). Sin embargo, entre el glamour y las estrellas televisivas, fue Javier Bardem quien protagonizó uno de los momentos más sonados de la velada con un contundente alegato político en favor de Palestina.

El actor español, nominado por su papel en Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, desfiló por la alfombra roja luciendo en el cuello una kufiya, el pañuelo tradicional palestino, y denunció ante los medios el «genocidio» en Gaza. «Estoy aquí hoy denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio lo ha reconocido como tal y por eso pedimos un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detenerlo. ¡Libertad para Palestina!», declaró ante los micrófonos de Variety antes del inicio de la gala.

El gesto de Bardem, acompañado por un puño en alto frente a los fotógrafos y su visible presencia en primera fila durante la ceremonia, contrastó con la discreción política del resto de la entrega de premios que apenas dejó espacio a las reivindicaciones. Solo la actriz Hannah Einbinder, ganadora por Hacks, se sumó a la causa con un breve pero sonoro «Free Palestine» en su discurso de agradecimiento.

El intérprete madrileño, además, recordó que forma parte de los más de 4.500 profesionales del cine que han firmado el manifiesto Film Workers for Palestine, comprometiéndose a no colaborar con instituciones o empresas israelíes «implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino».

Pese a su nominación, Bardem no se llevó la estatuilla y el premio a mejor actor de reparto en miniserie recayó en Owen Cooper, protagonista de Adolescencia, que con apenas 15 años hizo historia al convertirse en el intérprete masculino más joven en ganar un Emmy.

La gala, conducida por Nate Bargatze, coronó también a The Pitt como mejor serie dramática y confirmó a Adolescencia como una de las producciones más destacadas del año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  4. 4

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  5. 5 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  6. 6

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  7. 7 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría femenina
  8. 8 La experiencia inolvidable que ha vivido Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  9. 9

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  10. 10

    El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Javier Bardem reivindica en los Emmy el «genocidio en Gaza» en una gala que corona a 'The Studio', 'The Pitt' y 'Adolescencia'

Javier Bardem reivindica en los Emmy el «genocidio en Gaza» en una gala que corona a &#039;The Studio&#039;, &#039;The Pitt&#039; y &#039;Adolescencia&#039;