Javier Bardem reivindica en los Emmy el «genocidio en Gaza» en una gala que corona a 'The Studio', 'The Pitt' y 'Adolescencia'

Javier Bardem posa con el puño en alto y un pañuelo palestino a su llegada a la gala de los premios Emmy.

Javier Medrano San Sebastián Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:24 | Actualizado 10:33h.

La 77ª edición de los premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, estuvo marcada por el triunfo de The Studio, gran vencedora de la noche con 13 galardones, y por el éxito de The Pitt (HBO) y Adolescencia (Netflix). Sin embargo, entre el glamour y las estrellas televisivas, fue Javier Bardem quien protagonizó uno de los momentos más sonados de la velada con un contundente alegato político en favor de Palestina.

El actor español, nominado por su papel en Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, desfiló por la alfombra roja luciendo en el cuello una kufiya, el pañuelo tradicional palestino, y denunció ante los medios el «genocidio» en Gaza. «Estoy aquí hoy denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio lo ha reconocido como tal y por eso pedimos un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detenerlo. ¡Libertad para Palestina!», declaró ante los micrófonos de Variety antes del inicio de la gala.

El gesto de Bardem, acompañado por un puño en alto frente a los fotógrafos y su visible presencia en primera fila durante la ceremonia, contrastó con la discreción política del resto de la entrega de premios que apenas dejó espacio a las reivindicaciones. Solo la actriz Hannah Einbinder, ganadora por Hacks, se sumó a la causa con un breve pero sonoro «Free Palestine» en su discurso de agradecimiento.

El intérprete madrileño, además, recordó que forma parte de los más de 4.500 profesionales del cine que han firmado el manifiesto Film Workers for Palestine, comprometiéndose a no colaborar con instituciones o empresas israelíes «implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino».

Pese a su nominación, Bardem no se llevó la estatuilla y el premio a mejor actor de reparto en miniserie recayó en Owen Cooper, protagonista de Adolescencia, que con apenas 15 años hizo historia al convertirse en el intérprete masculino más joven en ganar un Emmy.

La gala, conducida por Nate Bargatze, coronó también a The Pitt como mejor serie dramática y confirmó a Adolescencia como una de las producciones más destacadas del año.