Mariló vs. Broncano

Mientras Nacho Cano aseguraba en 'El hormiguero' que «solo la Guardia Civil puede salvarnos de este sindiós» -es preocupante cómo hemos normalizado dar voz a ... personajes que están pidiendo una suerte de golpe de Estado-, la periodista Mariló Montero, colaboradora de 'Espejo público' en Antena 3, visitaba la noche del martes 'La revuelta' como concursante de 'MasterChef Celebrity'.

La entrevista, que arrancó con una petición de David Broncano para que Montero sirviera de puente a una hipotética reunión en el programa con Susanna Griso y Ana Rosa Quintana, derivó pronto en algo bastante más violento cuando el presentador dijo que a Ana Rosa «no le gusta que el perro me haya puesto una alfombra roja en Televisión Española». Montero entró al trapo y criticó que Pedro Sánchez hubiera construido una televisión pública «unidireccional».

Lo ejemplificó asegurando que todos los presentadores eran de izquierdas y que no se representaba el sentir de todos los ciudadanos. «Si esta cadena estuviera sesgada, tú no podrías estar aquí diciendo lo que dices», zanjó Broncano. Fue un debate tenso, prueba de ello es que no se sentaron en los 36 minutos de entrevista, donde hasta los toros salieron a colación.

Está claro que la RTVE de José Pablo López no es la más independiente del mundo, pero la clave está en lo que apuntó un hombre del público: «En tus artículos no creo que digas que Telemadrid debe ser equidistante como pides a RTVE». Cabe recordar que solo en una ocasión RTVE ha sido condenada por manipulación informativa. Ocurrió durante la huelga del 20 de junio de 2002, con Alfredo Urdaci como director de Informativos y durante el Gobierno de José María Aznar.