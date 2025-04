«Me gustan las entrevistas con silencios»

J. Moreno Lunes, 28 de abril 2025, 00:43 Comenta Compartir

Dice el presentador Risto Mejide (Barcelona, 50 años) que a él le gustan mucho las entrevistas con «silencios». «Pedro Ruiz y Jesús Quintero era gente que sabía perfectamente cuándo no intervenir en la conversación. Y eso creo que es lo más importante cuando estás haciendo una entrevista», subraya el también publicista, que estrena este lunes en Cuatro (22:50 horas) una nueva temporada de 'Viajando con Chester'. En su estreno, el formato regresará con una charla sincera e íntima con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, desde la zona cero de Letur (Albacete), uno de los lugares más castigados por la dana del 29 de octubre de 2024.

El programa, que también dará voz a algunos vecinos afectados, asegura que el barón del PSOE más crítico con Pedro Sánchez ofrece una de sus entrevistas más sinceras, respondiendo sin evasivas a temas personales y a cuestiones políticas, como el estado de su relación con el presidente del Gobierno. Como novedad, la nueva temporada de 'Chester' incorpora la aparición inesperada de personas clave en las vidas de los invitados, que aportarán nuevas miradas, removerán recuerdos y enriquecerán la conversación. Sin embargo, las localizaciones vuelven a tener un peso simbólico fundamental y forman parte activa del relato, situando el chéster en espacios directamente vinculados a la biografía o al imaginario de cada invitado.

Risto tiene claro cómo conseguir, o al menos intentarlo, que el entrevistado se abra. Para él, es también importante ver la «cara» con la que plantea la pregunta. «A mí por eso me gusta hacerlo en televisión. A veces me han dicho, esto es radio, pero te perderías muchas preguntas que se hacen con un gesto. Y no hace falta que hables», señala el presentador, que desde esta temporada también se hace cargo de la producción del formato con su productora Vodevil TV, que además se encarga de 'Todo es mentira', el otro espacio que conduce en Cuatro.

Porque con 'Viajando con Chester' la audiencia también conoció a otro Risto Mejide que estaba siendo prejuzgado por sus valoraciones, tan ácidas como irónicas, en programas como 'Operación Triunfo'. «Y además con los años estoy más acolchadito», bromea en su encuentro con los medios, donde confiesa que 'Chester' es la razón por la que sigue haciendo televisión. «Es mi programa más querido, más cuidado. A mí la conversación me ha descubierto muchas cosas. Estoy inmensamente agradecido», comenta.

Sin prejuicios

Él dice que se intenta enamorar siempre del personaje invitado al programa cuando estudia su vida. «Es imposible no hacerlo. Todo el mundo tiene algo de lo que te puedes enamorar. E intento tirar por ahí porque algo del personaje te gusta», afirma. De los entrevistados de las próximas entregas adelanta que más de uno sorprenderá. «Con Los Morancos, y mira que han salido por la tele, es un 'Chester' muy divertido, pero nada chistoso. Y es la gracia, porque ves una faceta emotiva, pero también irónica y crítica con algunas cosas de la sociedad. Nunca los había visto así», avanza.

Otra de las invitadas será la cantante Paloma San Basilio, que llegó al 'Chester', según Risto, con una «honestidad» con la que se ha metido «en todos los charcos posibles». «Esta valentía, como entrevistador, se agradece muchísimo. Que el invitado sea generoso es la base de todo», defiende. También pasará por el sofá su compañero de cadena, el presentador Iker Jiménez, uno de los rostros que menos entrevistas concede. «Él dice en la entrevista que no va a ninguna porque luego se la pueden liar o le pueden hacer un montaje que le deja mal. Defiende ir al 'Chester' porque dice que es honesto. Que va a ser de verdad lo que se va a emitir», apunta.

Para Risto, es importante dejar los prejuicios de las personas al margen de las entrevistas. «Es más, defiendo que los prejuicios son una oportunidad de actualización. Yo los tenía con algunos personajes y tras el 'Chester', o bien los he confirmado o lo he desmentido», revela. El actor Luis Zahera, otro de los nombres de la temporada, en cambio, asegura que fue «acojonado» al programa porque su entorno le había dicho que no acudiera. «Pero yo en el 'Chester' no voy a juzgar a nadie. Voy a entender y a escuchar», recalca el presentador, que reitera además que el cantante Julio Iglesias es uno de los entrevistados que se les resiste en el programa. El actor Víctor Elías, el cantante Antonio Orozco, la 'influencer' Marina Rivers, el vidente Rappel, la escritora Elvira Lindo, el astronauta Pablo Álvarez y Raquel Orantes, hija de Ana Orantes, serán los entrevistados que completen la nueva temporada.