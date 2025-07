Frank Blanco explica su salida de Zapeando seis años después: «No fue decisión mía, aunque así lo vendí»

L. G. Jueves, 3 de julio 2025, 10:49 Comenta Compartir

Seis años después de su adiós a 'Zapeando', Frank Blanco pone fin al silencio que ha mantenido desde entonces sobre su salida del programa de sobremesa de La Sexta. Lo ha hecho en el pódcast 'Te va a picar', donde ha confesado que no fue él quien decidió dejar el espacio. «No fue decisión mía, aunque lamentablemente así lo vendí», asegura ahora el presentador, desmintiendo la versión oficial que sostuvo en su momento.

Frank Blanco estuvo al frente del formato desde su estreno en 2013 hasta 2019, cuando fue sustituido por Dani Mateo. Hasta ahora, se daba por hecho que había sido una salida voluntaria, pero la realidad, según sus propias palabras, fue bien distinta. «En aquel momento pensé que jugaba más a mi favor decir que era decisión mía, que no contar la verdad, que me pareció una cosa un poco fea», reconoce con franqueza.

El catalán desvela también cómo se produjo la conversación que selló su marcha. «Me iba a ir de vacaciones de verano un viernes, y se esperaron a ese mismo viernes por la mañana para tener la conversación conmigo», relata. «Si hubiese dependido de ellos, ese día hubiera sido mi último programa». Sin embargo, logró terminar la temporada y cerrar la etapa a su manera: «Conseguí irme de vacaciones, volver y hacer el relevo como yo consideraba que se tenía que hacer con Dani Mateo, porque Zapeando era mi hijito. Entonces, yo quiero para mi hijito lo mejor».

Pese al desencuentro con la dirección del programa, Blanco deja claro que no guarda rencor a su sustituto. «A veces pasa que, cuando a ti te sustituyen por alguien, tú te enfadas con ese alguien. Yo no me enfadé con Dani Mateo. Le deseaba lo mejor», subraya.

Eso sí, no oculta su desacuerdo con la decisión que se tomó entonces: «A mí no me parecía bien, pero yo no tengo nada en contra de él. Le deseo lo mejor al programa y al futuro conductor. Yo no coincidía con esas decisiones. De hecho, los últimos meses de mi Zapeando eran muy extraños. Tampoco me extraña que dijeran: 'pues mira, que lo presente otro', porque yo daba un poquito de guerra», concluye, entre ironía y resignación.

