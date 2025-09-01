Un soltero de First Dates, sobre su cita de Euskadi: «Esperaba a alguien de España, quería una pareja española» Carlos se decepciona con su pareja al saber que ella era natural de Argentina: «En el pasado ya he estado con alguien de fuera, y no me fueron bien las cosas: las culturas son diferentes»

I.G. San Sebastián Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:53 Comenta Compartir

Belén, residente en Euskadi pero natural de Argentina; Carlos, riojano en busca de una pareja de España. Con semejantes ingredientes, la cita de First Dates dio mucho que hablar. Y es que pese a su a priori gran complicidad, ambos solteros cayeron en la cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro durante la cena en el restaurante más famoso de Cuatro. A ella, le echaba atrás su personalidad; y a él, el origen de su cita, natural de Rosario: «Esperaba a alguien de España, quería una española. Quería probar porque en el pasado ya he estado con alguien de fuera», argumentaba.

La cita de First Dates comenzó con dos solteros aparentemente compatibles. Carlos, funcionario de 45 residente en Logroño, lo tenía claro: «Busco a alguien que me complemente, que hagamos cosas juntos. Me gustan las chicas atléticas, que hacen mucho deporte y que tienen ese físico atlético», se sinceraba. Por su parte, Belén, bilbaína de 40 años, se definía como «cero alcohol y cero tabaco». Y a continuación desgranaba algunos de sus grandes intereses: «Me gusta mucho el aire libre, la naturaleza, andar y bailar. Soy una persona que quiere arriesgar, hacer cosas nuevas».

La cena en el restaurante de First Dates, en cambio, les devolvió a la realidad. «Físicamente no me llama la atención. Y lo veo muy tranquilo y muy opuesto a mí», avanzaba Belén fuera de cámara. Carlos, en cambio, dio muestras de acudir con grandes reservas a abrir su corazón, algo que se agudizó cuando supo que ella era natural de Rosario (Argentina): «Esperaba a alguien de España, quería una española. Quería probar, porque en el pasado ya he estado con alguien de fuera. Y no me han ido bien las cosas». Es más, el propio soltero aseguraba que en algún momento llegarían a chocar entre sí. «Ella viene de Argentina. Creo que las culturas son diferentes y un día u otro creo que siempre va a haber algún choque», aducía.

El desenlace en el juicio final de la cita entre ambos solteros en First Dates no sorprendió a nadie: ni Carlos ni Belén vieron en su cita a alguien con quien iniciar una posible relación. Dicho y hecho, los dos se despidieron afectuosamente. Esta vez, el concurso de Cuatro no tuvo éxito con sus dos pretendientes.

Temas

First Dates