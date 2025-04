First Dates revela sus datos, desde las bodas y bebés al porcentaje de segundas citas El programa que conduce Carlos Sobera sorprende con los datos del éxito del amor entre sus participantes

Un momento del programa especial que First Dates emite este lunes.

J. F. Viernes, 25 de abril 2025, 13:22 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

El popular programa de citas de Cuatro, 'First Dates', está de aniversario. Nueve años dedicados a ayudar a los solteros a encontrar el amor han dejado una huella imborrable en la televisión española. Con la emisión de 2.096 entregas y la celebración de más de 10.400 citas entre cerca de 21.000 solteros, el restaurante de Carlos Sobera se ha convertido en un referente para aquellos que buscan pareja.

El espacio televisivo no solo ha sido testigo de innumerables encuentros, sino que también ha cosechado un notable éxito en cuanto a segundas citas, alcanzando un 65% de «sí» en la mayoría de los casos, cifra que incluso superó el 80% durante las emisiones en la época de la pandemia. Fruto del amor surgido en el programa, han nacido once bebés y se han celebrado una decena de bodas.

'First Dates' se ha distinguido además por su firme apuesta por la diversidad, según señala su productora. Desde sus inicios, el programa ha dado cabida a parejas poliamorosas, personas pansexuales, asexuales, intersexuales, demisexuales, transgénero, cisgénero, no binarias, de género fluido, demostrando que «el amor no entiende de etiquetas, género, edad o condición». Además, el programa ha dedicado especiales a fechas señaladas como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la diversidad funcional, el orgullo LGTBIQ+ o la tercera edad.

A lo largo de estos nueve años, el veterano programa ha ofrecido a su audiencia otros formatos especiales y ediciones temáticas como 'Second Dates', 'Second Chances', 'Te vi y me enamoré', 'A bocados', 'Blind Dates', así como ediciones de Carnaval, Navidad, Halloween, Orgullo, Pijama Party, Muñecas, Superhéroes o Trajes Regionales.

Los datos de First Dates Programas emitidos: 2.096

Número de citas: 10.400 citas

Número de segundas citas: 65%

Bodas celebradas: 10

Bebés nacidos de las parejas: 11

Audiencia media: 926.000 espectadores

Equipo: 100 profesionales, con 26 cámaras robotizadas y 8 fijas

Participantes totales: 21.000 solteros

'First Dates' se consolida como el programa más visto de Cuatro, con una media de 926.000 espectadores y un 7,3% de share en el último año. Supera a su competidor directo en su franja de emisión y destaca especialmente en regiones como Castilla La Mancha (11%) y Murcia (8,6%).

Carlos Sobera y la sinceridad en First Dates

Para Carlos Sobera, la esencia del programa se mantiene intacta: «la búsqueda del amor y la lucha contra la soledad». El presentador destaca la autenticidad de los participantes, quienes se muestran abiertos a compartir sus pensamientos y sentimientos. Sobera también percibe una evolución positiva en los solteros que acuden al programa, quienes «llegan con sinceridad y liberados», tomando como ejemplo a las parejas que les precedieron.

El presentador vasco percibe que quienes acuden al restaurante televisivo llegan «sin ningún tipo de pretensión, con la sinceridad como bandera y completamente liberados». Sobera considera que el conocimiento previo del formato y el ejemplo de parejas anteriores han creado una «escuela» en la que los nuevos participantes se ven reflejados para alcanzar sus sueños amorosos, lo que califica como una «evolución muy interesante».

Programa especial 9º aniversario

Para celebrar este noveno aniversario, 'First Dates' emitirá una edición especial titulada 'Nueve años de amor' este próximo lunes 28 de abril a las 21:50 horas. Carlos Sobera y su equipo serán los anfitriones de una gran fiesta de cumpleaños llena de diversión, con juegos como una rayuela para recordar los mejores momentos, un twister y una piscina de bolas. La celebración contará con música en directo de la banda Despistaos y culminará con una emotiva petición de mano de una pareja que se conoció en el programa.

En esta edición especial, seis parejas protagonizarán diferentes citas, incluyendo a Nieves, una bailaora e influencer, y José, un artista y camarero; Vicente, un pescador jubilado imitador de Elvis, y Luz, una cantante; Álex, un artista con alma transilvana, y Martín, un DJ y productor musical; María, una empresaria, y Dani, un community manager; Laura, una comunicadora, y Camilo, actor y estudiante de cine; e Ignacio y Juanita, quienes regresan al restaurante donde se enamoraron para dar un paso más en su relación con la mencionada pedida de mano.