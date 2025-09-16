Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del Consejo de Administración de RTVE, José Pablo López, en una imagen de archivo.

España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen

El Consejo de Administración de la Corporación ha tomado esta decisión este martes por mayoría absoluta de sus miembros

J. Moreno

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:03

El Consejo de Administración de RTVE ha acordado durante su reunión de este martes que España se retirará del Festival de Eurovisión si Israel forma parte del certamen.

La medida se ha tomado a propuesta del presidente de RTVE, José Pablo López, por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

España es el primer país miembro del llamado 'Big Five' (compuesto por Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España) en tomar este acuerdo y se suma a otros cuatro países que ya han comunicado su salida de Eurovisión si no se excluye a Israel. Las televisiones europeas de Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia ya tomaron su decisión en este mismo sentido.

La posición de España, al tener más peso tiene dentro de la organización del festival, podría ser más relevante ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que ha venido amparando la presencia israelí en el concurso.

Debate anterior

El pasado mes de julio, en la 94ª Asamblea General de la UER, RTVE ya pidió abrir un debate serio y profundo sobre la presencia de Israel en la próxima edición del Festival de Eurovisión. Otros países se sumaron a la petición de España. La Corporación puso de manifiesto la necesidad de que UER encuentre una solución antes de la próxima Asamblea General que se celebrará en diciembre.

En una carta escrita por el presidente de la corporación, José Pablo López, destacaba las «preocupaciones de diversos grupos de la sociedad civil en España con respecto a la situación en Gaza y la participación de la televisión pública KAN (la de Israel) en el concurso».

El organizador de Eurovisión respondió, sin embargo, que «todos los miembros de la UER son elegibles para competir» en el festival, si bien señalaron ser conscientes de las «preocupaciones y opiniones profundamente arraigas» con el conflicto en Oriente Próximo.

El último certamen, polémico

Israel llevó como representante a la última edición de Eurovisión a la cantante Yuval Raphael, una superviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, con la que logró un polémico segundo puesto al arrasar con un total de 357 puntos, 297 del 'televoto' y sólo 60 por parte del jurado profesional.

Esta situación generó malestar en RTVE, que reclamó la realización de «una reforma pactada» en la UER del sistema de votación y televoto en Eurovisión, además de una auditoría «independiente y externa» de los votos o la adopción de «medidas más fuertes» frente «interferencias externas».Todo ello ocurrió después de que los comentaristas de RTVE en Eurovisión, Tony Aguilar y Julia Varela, denunciaran en el vídeo previo a la actuación de Yuval en la segunda semifinal el alto número de víctimas mortales a consecuencia de la ofensiva israelí, a la vez que hicieron un llamamiento a la paz.

Desde la UER afearon este comentario y amenazaron con sanción a la televisión pública española en el caso de que se repitiera en la final. Desde RTVE desafiaron a la organización con un mensaje que publicaron antes de la emisión: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina».

La decisión adoptada hoy por el Consejo de Administración de RTVE sobre Eurovisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición.

