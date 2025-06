Elena, concursante de San Sebastián de MasterChef: «Le preparé 250 gildas a Andrés Iniesta para su fiesta de cumpleaños en Dubai y volaron»

Marcela Salazar San Sebastián Sábado, 7 de junio 2025, 00:21 Compartir

Elena nació en San Sebastián hace 53 años y fue azafata hasta 2012, cuando su corazón se paró de forma súbita. Desde entonces su vida ha transcurrido entre San Sebastián y Andorra. Fiel seguidora del programa MasterChef, se llegó a presentar al 'casting' hasta seis veces durante los últimos seis años, hasta que este «por fin» consiguió entrar y cumplir su sueño.

– ¿Cuál fue su reacción cuando le dijeron que estaba dentro del programa?

– No me lo creía. No me creía que después de seis intentos fallidos me hubiesen seleccionado, por fin cumplía mi sueño. Pero no fue hasta que las puertas se abrieron durante el primer programa que me lo empecé a creer de verdad.

–¿Y sus familiares le animaron durante todos esos intentos fallidos?

– Mi madre era un poco reacia porque no quería que me expusiera públicamente, mientras que con mi marido fue todo lo contrario. Siempre ha estado ahí apoyándome y me decía año tras año que volviera a apuntarme, porque lo iba a conseguir.

–¿Quién le enseñó a cocinar?

– Los donostiarras llevamos la cocina en la sangre, aunque tengo que mencionar a mi amona. Recuerdo estar siempre pegada a ella en la cocina. Son unos recuerdos mágicos para mí. Al mismo tiempo, mi madre también heredó el gusto por la cocina y siempre ha sido una gran cocinera para casa. Ella me transmitió el gusto por los platos de cuchara auténticos y con sabor.

– Ha elaborado varios platos de la cocina tradicional vasca en MasterChef. De hecho, se estrenó con un txangurro a la donostiarra.

– Para mí es un orgullo llevar estos platos tan representativos del País Vasco y de San Sebastián al programa. Yo tenía claro desde el principio que iba a 'tirar' por platos de casa y la gilda me dio una cuchara, pero ha sido el txangurro el que me ha dado un delantal blanco y me ha abierto las puertas de MasterChef.

–En el programa ha dicho que le gustan mucho las gildas.

– Tanto que así se llamó un pequeño bar que tuve en Madrid (ríe). De hecho, mis gildas han llegado hasta Dubai.

– ¿Hasta Dubai?

– Así es. Fue el año pasado cuando Andrés Iniesta cumplió 40 años. Le conocí a él y a Ana, su mujer, porque se hospedaron en el hotel en el que trabajé en Andorra y nos hicimos muy amigos. Reunieron a todo el mundo en Dubai y nos invitaron a la fiesta. Pero claro, ¿qué le regalas a Andrés Iniesta, que tiene de todo? (bromea). Entonces se me ocurrió prepararle 250 gildas. Llevamos todos los ingredientes en la maleta y ahí nos ves a mi marido y a mi montándolas en el hotel. Las llevamos a la fiesta y volaron. La gente no se podía creer estar comiendo gildas vascas en Dubai.

– Su paso por MasterChef ha sido una montaña rusa de emociones, al igual que su vida. En el primer programa contó que sufrió una muerte súbita.

– Una montaña rusa o 'Suiza' como la de Igeldo (bromea). Fui azafata durante 15 años en una compañía aérea y bajando del avión en Mallorca empecé a sentir un dolor en el brazo. No pensé que fuera el corazón porque era en la parte derecha y fue mi compañera con la que volaba ese día, que da la casualidad que era enfermera, quien me insistió en ir al ambulatorio. Una vez ahí me desplomé y estuve 7 minutos con el corazón parado. Afortunadamente, mi compañera me hizo una reanimación RCP y después llamó a la ambulancia y me pusieron el desfibrilador y volví.

–Otro momento duro fue el de su de su eliminación.

– Para mí fue un mazazo. Yo no me esperaba salir por no saber cocinar un pescado de salsa verde. Fue desgarrador y lloré mucho porque se acaba un sueño que llevaba tantos años persiguiendo.

–En ese momento desveló que no tenía olfato.

– Hace muchos años me operaron de la nariz y solo sé distinguir entre dulce y salado. Por eso siempre le digo a la gente que me pruebe las cosas.

– La vida le ha dado una segunda oportunidad, al igual que MasterChef.

– Volví para el programa de la 'repesca' en el que teníamos que elaborar un postre y me tocó una tarta de limón. A pesar de que pensaba que no entraba, de repente dijeron mi nombre y vuelvo a estar dentro. Van a pasar muchas cosas, por lo que animo a todo el mundo a que lo vea porque ahí estaré dándolo todo.

