Ed Sheeran visita La Revuelta y sorprende con su vida sin móvil: «El aburrimiento es bueno para el cerebro»

Después de llenar el Estadio Metropolitano en Madrid, Ed Sheeran decidió acudir como invitado al plató de La Revuelta, el programa de David Broncano. Aunque no suele acudir a programas de televisión durante sus giras, el artista británico hizo una excepción… y la audiencia no podía creerlo. «Hoy tenemos a uno de los tres o cuatro artistas más escuchados del planeta», anunciaba Broncano. Y, esta vez, no exageraba.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Sheeran confesó algo que dejó a todos con la boca abierta: no tiene teléfono móvil desde 2015. «Uso un iPad, y si tengo que hablar con alguien, lo hago por FaceTime», explicó, dejando claro que esta decisión ha sido clave para su salud mental y creatividad.

«Antes, cuando salía a cenar con mi mujer y ella iba al baño, me ponía a mirar el móvil. Ahora simplemente me quedo pensando. El aburrimiento es bueno para el cerebro», aseguró. Esta desconexión digital, lejos de aislarle, le ha permitido reconectar con su entorno y potenciar su inspiración artística.

Durante la entrevista, Sheeran interpretó Old Phone, uno de los temas más íntimos de su próximo disco. La canción nació tras uno de los momentos más duros de su carrera: los juicios por presunto plagio de Thinking Out Loud y Shape of You. Aunque fue absuelto, tuvo que entregar todos sus dispositivos electrónicos durante el proceso. Años después, al recuperar un viejo móvil, se topó con mensajes de ex parejas, amigos fallecidos y familiares. «Fue como abrir una cápsula del tiempo», confesó. Esa nostalgia fue la chispa que encendió la creación de Old Phone.

Ed Sheeran y su regalo para David Broncano

Con su habitual simpatía y desparpajo, Sheeran se ganó al público del programa, y también al propio Broncano, regalándole una salsa picante «made in UK» que provocó carcajadas e incluso hipo en directo. Recordó entre risas su paso por México, donde comió más de 20 chiles en una entrevista y terminó igual: hipando.

También habló con humildad sobre su éxito global. Aunque Shape of You fue durante mucho tiempo la canción más escuchada de Spotify, fue finalmente superada por Blinding Lights, de The Weeknd. ¿Su reacción? Le envió una botella gigante de champán como felicitación. «Prefiero ser tercero o cuarto. El número uno siempre teme que alguien le supere. El tercero simplemente va muy rápido», bromeó, comparándose con los atletas de élite. Sheeran lo tiene claro: «La música no es una competición. Es subjetiva. Que a alguien le vaya bien no significa que te esté quitando tu sitio».

