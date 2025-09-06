«La conexión después de tantos años es simplemente quererse y ser feliz»

J. Moreno Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:02 Comenta Compartir

Joaquín Sánchez y Susana Saborido han logrado consolidarse como una de las parejas televisivas del momento. El exfutbolista del Betis y su mujer debutan como dúo de presentadores en 'Emparejados', el nuevo programa que Antena 3 estrena hoy a partir de las 22.00 horas, donde se busca explorar la conexión entre parejas... incluida la suya. Con la colaboración de Almudena Cid y Anna Simon, la nueva propuesta de Atresmedia, producida en colaboración con Proamagna, recibirá a dos personajes populares unidos por un vínculo especial. Tendrán que poner a prueba su complicidad entre confesiones, juegos, risas y, por supuesto, la participación del público. Los primeros invitados son Bertín Osborne y su hija Alejandra, pero en las próximas semanas aparecerán por el espacio Victoria de Marichalar y su amiga Rocío Laffón; o Loles León y Bibiana Fernández, unidas también desde hace décadas por la amistad.

Para Susana, 'Emparejados' ha sido mucho más que un trabajo. «Hemos pasado ratos buenísimos, los invitados se han sentido tranquilos y han compartido cosas que no esperábamos», contaba con entusiasmo durante la presentación del formato en el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal). Joaquín, por su parte, reconocía el esfuerzo que supone adaptarse a un nuevo rol: «Yo soy, nunca mejor dicho, un novato. Pero cada día con ella y con este tipo de experiencias es maravilloso». Agradecido por la oportunidad, el futbolista andaluz, con un amplio bagaje profesional en Antena 3, donde ha presentado varios formatos televisivos ('Joaquín, el novato', 'El capitán en América'), no oculta lo complicado que ha sido «llevar la escaleta», aunque admite sentirse más cómodo cuando se olvida del guion y simplemente se deja llevar. «El 'show' empieza cuando me olvido de que soy presentador», dice.

«Estamos felices»

Este nuevo programa conducido por el matrimonio llega después de los rumores de crisis por la filtración de unos mensajes íntimos del exfutbolista con otra mujer, la modelo Claudia Bavel. Sin embargo, la relación parece estar en buen punto. «Nosotros estamos unidos por doscientos voltajes. La conexión después de tantos años es simple, es sencilla, es simplemente quererse, ser feliz. Seguir siendo una familia tranquila», señala Susana, algo en lo que también coincide su marido. «Afortunadamente hay conexión. Con sus altibajos, pero la hay. Estamos felices, que es lo más bonito. ¿Por qué el programa cómo se llama? Pues eso», zanja.

Pese a compartir plató y cámaras durante tantas horas, la pareja afirma que no ha habido roces. «Estamos siempre juntos y nos lo pasamos bien», explica Susana. Y Joaquín remata con su característico desparpajo: «Hombre, cualquier tontería puede surgir, pero tal y como nos veis en televisión, somos en casa. A veces decimos cosas que no se deben decir, pero se dicen y no pasa nada», añade.

La pareja presume de transparencia también en la pequeña pantalla, respondiendo hasta a cuestiones muy íntimas. «De sexo hemos respondido todas las preguntas. De dinero no muchas, pero de intimidad todas», revela el exfutbolista. Sus hijas, según comentan, a veces les reprochan que sean tan sinceros en el programa. «Siempre dicen: '¿Pero cómo se te ocurre contar eso?'», asegura Joaquín, que también destaca la buena relación que mantiene con su entorno familiar: «Es que yo he llevado a mi hija a comprar condones y le he dicho: 'Cómpralos de sabores, que después a tu madre le gustan'». «Luego ellas dicen: Papá, hay que ver», remata Susana Saborido.

En su transición del fútbol a la televisión, Joaquín dice haber encontrado su sitio ideal. «A todos nos preocupa cuando nos retiramos a qué nos vamos a dedicar, y no es fácil», se sincera. «Estoy feliz porque poder acabar una carrera y tener ahora una profesión donde disfrutas, te sientes bien y feliz, y además estás trabajando con la familia… Es el equilibrio perfecto», concluye el ahora presentador de televisión, quien recuerda además que sigue ligado al Betis.

El andaluz también tiene buenas palabras hacia su mujer, que asume un rol más protagonista en este nuevo programa de Antena 3. «La primera vez en el programa de Bertín Osborne (es colaboradora en Canal Sur con el cantante) no quería ni aparecer. Tenía miedo no, lo siguiente, pero se ha ganado su sitio, el cariño y el respeto de mucha gente», destaca. «Pienso que si te quieres dedicar a la tele lo fundamental es ser tú misma, no querer aparentar lo que no eres y demostrar lo que puedes dar en tu mejor versión. Si no eres capaz de eso, quédate en tu casa», apostilla, por su parte, Susana.