Las franquicias estrella de Disney no están viviendo su mejor momento. El universo de Star Wars no está llegando al nivel que se le espera, ... a pesar de 'Andor', la excepción que confirma la regla, mientras Marvel languidece: 'Thunderbolts' no ha sido el bombazo proclamado por anticipado, es lo que tiene vender la piel antes de cazar el oso, y la serie 'Daredevil: Born Again' aburre a un muerto. A pesar del sombrío escenario, no está todo perdido. Quizás salir del atolladero creativo es más sencillo de lo que parece: contar con el talento adecuado.

Cabe imaginar que en los grandes estudios opina demasiada gente, especialmente en los proyectos mastodónticos, una situación que deriva en la más absoluta mediocridad. Cuando la multinacional del ratón pintón se hizo con Fox, nadie daba un euro por su resurrección, pero no se puede dejar escapar cabeceras tan suculentas como 'Alien' o 'Predator'. El dragón espacial y el cazador interestelar cuentan con numerosos seguidores a los que alimentar. Al no figurar en el top de apuestas de Disney, los proyectos ligados a la criatura diseñada por H. R. Giger y al icónico némesis de Schwarzenegger probablemente han gozado de mayor libertad en su desarrollo, dando pie en su día a la alabada 'Prey' aka 'Predator: La presa'. La nueva película de su director, Dan Trachtenberg, ha visto la luz directamente en streaming: 'Asesino de asesinos', una muestra contundente de cine de animación, con tres relatos feroces donde el enfrentamiento entre el cazador y la presa alcanzan la excelencia, mostrando tensión, ritmo y sorpresa. El filme se atreve a llegar donde la imagen real titubea, con una brutalidad extrema y un llamativo resultado técnico. Guerreros mayúsculos de diferentes épocas plantan cara al gran depredador.

