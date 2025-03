Un artista carga contra la La Revuelta por aprovecharse de la IA: «Muy mal, Broncano»

J.M. Sábado, 29 de marzo 2025, 08:50 Comenta Compartir

El historietista e ilustrador gallego David Rubín ha lanzado duras críticas contra La Revuelta por la publicación de ilustraciones generadas por inteligencia artificial que emulan el característico estilo de animación del Studio Ghibli, en un meme que se ha viralizado los últimos días en redes sociales y al que se ha sumado el programa de RTVE presentado por David Broncano.

Unas imágenes digitales que el creador ha criticado por considerar esta práctica como «un robo» y un «acto de falta de respeto» hacia el legado de Hayao Miyazaki y la productora japonesa.

Rubín expresó su malestar tanto por la utilización de IA como por la reacción positiva de parte del público hacia estas imágenes. «Lo peor no es que La Revuelta se lance de cabeza a robar y meterle otro clavo en la tumba a Miyazaki y al Estudio Ghibli con esta falta de respeto perpetrada por una IA Gen», afirmó el artista en un extenso hilo en la red social X en los que expusó su punto de vista por el que está en contra de esta práctica.

Eso sí, David Rubín matizó que el verdadero problema no es tanto el uso de la IA por parte de La Revuelta para conseguir estas ilustraciones sino el entusiasmo mostrado por los seguidores del programa que celebran estas ilustraciones generadas artificialmente: «Lo peor son los comentarios de la gente entusiasmada por ello, aplaudiendo un robo, celebrando la falta de creatividad, de talento y de trabajo como si se tratara de justo lo contrario».

El autor gallego también señaló que muchos de los comentarios que elogiaban la obra artificial probablemente no provengan de un deseo intencionado de apoyar este tipo de prácticas, sino de un desconocimiento sobre cómo operan estas tecnologías y el impacto que tienen en la autoría y la creatividad. «Estoy seguro que no hay mala intención en muchos de esos comentarios, sino ignorancia, carencias de educación visual y el no ser conscientes de algo tan básico como los derechos de autoría y su vulneración por parte de las IAs», explicó Rubín.

«De hecho, creo que la mayoría de la gente de los comentarios no es siquiera consciente de que esto está hecho por IA, hablan de 'menudo trabajo' o de 'subirle el sueldo a quien ha hecho esto'», lamentaba el autor.

Un lamento hacia la normalización del uso de IA en proyectos creativos y que su avance continúe avanzando cada vez más que le ha dolido especialmente debido a que programas con gran influencia como La Revuelta decidan apoyarla en lugar de oponerse. «Queda tanto por hacer y educar, pero es una batalla perdida cuando los que tienen más foco y voz que nosotros, como La Revuelta, normalizan y apoyan el uso de la IA», señaló. Para Rubín, este fenómeno representa «un misil directo a la línea de flotación de la creatividad humana».

Asimismo, sugirió que la decisión de La Revuelta de optar por IA para generar esas ilustraciones fue impulsada principalmente por motivos económicos. «Y que no os quepa duda; si han hecho esto es porque LES HA SALIDO GRATIS HACERLO, si tuvieran que contratar a un artista para hacerlo ni se hubieran planteado realizarlo», sentenció Rubín, dirigiendo además un mensaje claro a David Broncano: «Muy mal, Broncano».

