La actriz Silvia Alonso alza la voz por Palestina: «Es tan atroz que debería estar por encima de derechas o izquierdas» «Deberíamos encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad, porque hay un genocidio, y frente a la barbarie», subrayó la intérprete salmantina

L. G. Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:12 Comenta Compartir

Este pasado domingo cerca de 100.000 personas se manifestaron contra el genocidio en Palestina, según cifras avaladas por el Comité Especial de la ONU y el alto comisionado de Derechos Humanos de la organización. La protesta, que tomó las calles de la capital, logró interrumpir la última etapa de La Vuelta ciclista a España, obligando a su cancelación.

La magnitud del episodio generó tensiones institucionales. La Unión Ciclista Internacional (UCI) emitió un comunicado en el que criticó la falta de respuesta del Ejecutivo español ante los incidentes. El Consejo Superior de Deportes (CSD), por su parte, respondió con una carta en la que reivindicó «la grandeza del pueblo español y su sensibilidad frente a situaciones profundamente inaceptables e intolerables».

La ola de movilizaciones no ha pasado desapercibida en el ámbito cultural. En el programa de televisión La Revuelta, la actriz Silvia Alonso tomó la palabra al cierre para dirigirse al público y al equipo: «Deberíamos encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad —porque hay un genocidio— y frente a la barbarie», subrayó la intérprete salmantina.

Durante la emisión también participaron los campeones mundiales de natación artística Iris Tió y Dennis González, que presentaron las once medallas obtenidas en Singapur, cuatro de ellas de oro. Sin embargo, la referencia a Palestina marcó el tono de la noche.

No es la primera vez que el programa aborda la situación en Gaza. En el estreno de su segunda temporada, la actriz Kiti Mánver mostró su apoyo a la Global Sumud Flotilla, iniciativa que partió de Barcelona a finales de agosto con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la región.

Silvia Alonso: «Íbamos por los de cuatro años y no hubo tiempo»

Silvia Alonso recordó también la concentración celebrada el lunes 15 de septiembre en la Puerta del Sol, donde más de 300 artistas, entre ellos Pedro Almodóvar, Loles León, Luis García Montero o Adriana Ugarte, leyeron en público los nombres de niños y niñas palestinos asesinados en la ofensiva israelí. «Íbamos por los de cuatro años y no hubo tiempo», lamentó la actriz, que advirtió que las cifras oficiales, 18.500 fallecidos, podrían quedarse muy cortas.

El acto concluyó con un llamamiento a preservar la memoria de las víctimas y a defender la vida. En el plató, las palabras de Alonso fueron respaldadas por un largo aplauso y banderas palestinas ondeando entre el público. «Es tan atroz lo que ocurre que debería estar por encima de ser de derechas o de izquierdas», insistió la actriz.