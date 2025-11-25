Un trabajo etnográfico plasmado en más de 50 libros

La publicación sobre Catalina de Erauso no es la primera que la editorial Xibarit dedica a un personaje histórico vasco. Juan Sebastián Elkano y ... Lope de Aguirre también tienen sus propios libros. Y como ellos, también una serie deportistas, como los aizkolaris Angel Arrospide, Patxi Astibia o Jose Ignacio Orbegozo 'Arria II'; los pelotaris Retegi I, Oreja II o Atano X; o los harrijasotzailes Goenatxo II, José Manuel Agirre 'Endañeta' o José Antonio Guisasola–Zelai. Los temas relacionados con la etnografía e incluso la gastronomía han merecido también la atención de la editorial, con ejemplares dedicados a oficios artesanos (como el mundo de la argizaiola), o productos como la manzana Ibarbi de Errezil o el chocolate.

Todos son «libros de autor, con encuadernación en tapa dura, textos en euskera y castellano y fotografías», recuerda Joseba Urretabizkaia, editor de Xibarit. En todos los casos, la edición suele ser limitada. De 'Catalina de Erauso. Pasión y Gloria', se han editado 727 ejemplares numerados. «Son libros especiales, no con un carácter tan comercial», admite.

Urretabizkaia defiende que «es muy importante mantener y difundir el patrimonio cultural y material de cada pueblo, no lo decimos solo nosotros, también lo suscribe la Unesco, de ahí el trabajo que estamos llevando a cabo». Para la publicación del medio centenar de obras que ha realizado el fotógrafo en colaboración con distintos escritores, la editorial ha contado con el apoyo de las instituciones, que también valoran «la importancia de dar a conocer ese patrimonio y dejarlo plasmado para las futuras generaciones».