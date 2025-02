«Para mí el éxito es aportar calma y bondad»

La actriz canaria inaugura este martes a las siete de la tarde en el teatro Coliseo de Eibar, con entrada gratuita, las Jornadas de Teatro ... de Eibar con un coloquio junto a Juan Carlos Rubio, autor y director de 'Una mujer de película', que Acosta representará en ese mismo recinto mañana miércoles y el jueves. Se trata de una comedia, en forma de monólogo, sobre la ausencia de los hijos en el hogar, el llamado síndrome del nido vacío. Algo que la propia actriz vivió no hace mucho.

– La comedia propone con mucho humor un tema que en realidad no suele ser divertido. ¿Cómo lo han encarado?

– Sobre todo con muchísima verdad. Es cierto que quien vive el síndrome del nido vacío atraviesa una etapa muy difícil de su vida. Pero visto desde fuera es muy gracioso porque esta madre, parece que echara de menos al amor de su vida, que lo es, pero no deja de ser su hijo, que va a hacer una vida aparte. Le lleva a lugares de angustia, pero para el espectador es cómico porque ve a una mujer que sufre muchísimo por algo que es ley de vida y totalmente natural.

– La productora le ofreció textos ya escritos, pero usted dijo que para tratar este tema quería un texto original.

– Deseaba mucho el reto de hacer un monólogo. Y apliqué mi profunda experiencia personal de ver lo que era el nido vacío durante un tiempo de mi vida. Mi hijo mayor se fue a estudiar a Barcelona y la pequeña, que ahora tiene 16 años, pero entonces tenía catorce, decidió irse un cuatrimestre a Irlanda. El productor, Cimarro, me propuso textos y le respondí que por qué no un original. Y ahí estoy, con una función que habla de un tema que se trata muy poco.

– El autor y director de la obra y usted inauguran hoy las Jornadas de Eibar con una charla que trata de dramaturgia, interpretación y dirección.

– Me gusta muchísimo que nos den la oportunidad de subirnos juntos a un escenario a hablar de todo esto. Te adelanto que Cimarro también va a estar con nosotros. ¡Cuesta tantísimo llegar al espectáculo que el público ve! Me gusta la idea de sentarnos y explicar ese proceso tan bonito y tan cuesta arriba a veces.

– En los ensayos el autor le cambió varias veces los textos.

– No hay problema. Soy mujer de mucha fe. Si elijo a Juan Carlos como compañero de viaje, si él me elige a mí, es porque de verdad yo sabía que era necesario un proceso y que el texto iba a cambiar y a modificarse durante los ensayos. Pero todo lo que aprendí está de alguna manera en la obra, es muy curioso, porque no lo verbalizo.

– Y en ese proceso hasta le dejó leer su diario.

– Vino a mi casa, le enseñé exactamente la habitación de mi hijo, la verdadera y auténtica habitación abandonada. Y le dije que durante todo el embarazo de Nicolás, escribí un diario e iba sacando Polaroids. Te hablo de hace veinte años. Y se lo entregué como un tesoro.

– Dice que es una actriz cómica y trágica, a partes iguales. Esto es un buen piropo.

– Es mejor. Creo que el hallazgo de este texto es que navega entre la comedia y el drama, como un equilibrista en un cable. Y a poquito que te vayas hacia un lado, surge la comedia y es tronchante. Pero luego me toca a mí recoger esas carcajadas y que la gente piense: «¡Espera! ¿de qué me estoy riendo?» A Eva María le va a costar aceptar que su hijo forme otro nido fuera del suyo. Está muy bien hablarlo y ponerlo encima de la mesa y reírnos. La risa siempre es el mejor vehículo para el mensaje.

– Haga el género que haga siempre conecta muy bien con el espectador. Se hace querer.

– Vivo como un piropo lo que me dice. Y de verdad que siento ese cariño, no sé, cuando cojo un taxi, voy a la panadería o a la tintorería. Siento que la gente me mira y les surge una sonrisa. ¿Puede haber algo más bonito aunque tenga, como todo el mundo, días buenos, malos y regulares? Que sucede, tengo mi carácter y me enfado.

– ¿Reparte bienestar, buen ambiente?

– Me pongo seria para esto. Para mí el éxito es alguien que tanto en el ambiente de trabajo, como en la familia y entre sus amigos, aporta calma, una sonrisa y bondad. Huyo del conflicto y de la crispación Intento que las discusiones sean constructivas, que lleguen a algún lugar.

– ¿Cree que cada vez se valora más la bondad como rasgo humano?

– Si preguntas cuál es la virtud que más admiras, todo el mundo te dirá que es la sinceridad. La sinceridad está sobrevalorada. No hace falta ser sinceros todo el rato, se puede ser amable. Sin embargo es mejor ser bueno porque sí, no porque te vayan a dar algo a cambio. Es mi lema de vida. Cuando veo a gente que tiene salidas de tono, enfados, o se portan mal, muchas veces pienso :¿cuál será su batalla? Estamos hartos de conflictos, de malas noticias, insultos, faltas de respeto. Yo intento poner el foco en lo bueno.

– ¿Qué le parece que la industria del cine desprecie las películas más comerciales? Usted trabaja mucho con Santiago Segura.

– No me supone un conflicto, lo tengo aceptado. Con Segura hacemos películas que cada verano lo petan en taquilla y la gente está feliz de tener un plan familiar. Participar en ello me parece un gran premio. Y luego yo te diría que casi hasta entiendo que los premios, no aquí sino en todas partes, se fijen más en películas. Prácticamente siempre se dejan impresionar más por otro tipo de interpretaciones. Pero, repito, no lo vivo como un conflicto.

– ¿Le gusta ver más dramas o comedias?

– Va por rachas, pero siempre veo a las amigas y a los amigos, a los compañeros. Los montajes más interesantes, incluso largos. Vi '1936' que eran cuatro horas. Ahora quiero ver a Manuela Velasco en La Abadía, que está haciendo un monólogo.

– ¿Qué es para usted ser actriz?

– Una forma de vida. Soy actriz observando a la gente en el metro o caminando por la calle, leyendo una novela. Siempre veo personajes interactuando con la gente.