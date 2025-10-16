El 'artivismo' de Marlene McCarty

La obra de la estadounidense Marlene McCarty (1957) se encuentra en las colecciones permanente de instituciones tan relevantes como el Museo de Arte Moderno (MoMA) ... de Nueva York, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles o el Brooklyn Museum. También ha participado en grupos artísticos marcados por el activismo como Gran Fury, colectivo que uso el lenguaje del arte y la publicidad para presionar sobre las políticas del sida y la conciencia pública. Ahora es la primera vez que se presenta en el Estado y lo hace en Tabakalera con la exposición 'Sasi guztien gainetik (Por encima de la maleza)' que se puede visitar hasta el 11 de febrero.

Su obra, fácilmente reconocible por sus enormes dibujos a bolígrafo, acuarela y grafito, se centra en cuestionar temas de género, poder, sexualidad, formación social y la naturaleza. Los trazos finos y superpuestos de sus obras crean composiciones que revelan detalles inesperados y se abren a múltiples interpretaciones. «A través de esta práctica, McCarty propone una mirada que combina la curiosidad científica con la sensibilidad artística, una forma de pensar el dibujo como herramienta de conocimiento», señala la comisaria de la muestra, la investigadora navarra Maite Garbayo-Maeztu.

Sus proyectos más recientes investigan la relación histórica entre los humanos y las plantas, creando instalaciones que incluyen jardines de plantas poderosas, algunas venenosas o abortivas, para cuestionar las estructuras de poder patriarcal.

Referencias a Jane Goodall

Una parte de su trabajo, la serie de los primates, integra referencias a primatólogas como la recién fallecida Jane Goodall, Dian Fossey y Biruté Galdikas, pioneras en cuestionar la frontera entre lo humano y lo animal. Su metodología, basada en la observación directa y constante y en el establecimiento de lazos afectivos, desafió las reglas de la ciencia y transformó la manera en la que entendíamos a los primates y, por tanto, a la humanidad misma. En este contexto, obras como 'Hug Me' y Hug Me Again'. se presentan como una extensión de esta exploración, e invitan a reflexionar sobre la conexión entre especies.

Por otro lado, piezas más recientes como 'Hung Out To Dry: (…)' o 'Don't Look Up My Skirt Unless You Mean It, Death (Datura Stramonium)' combinan cuerpos, especies, plantas y símbolos culturales para visibilizar procesos de colonialidad, dominación masculina y control sobre los cuerpos, al tiempo que recuperan símbolos de sabiduría ancestral femenina que, aunque históricamente silenciada, sigue activa como memoria y herramienta de resistencia.

En el actual contexto, marcado por la crisis ambiental y por los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, McCarty plantea la necesidad de escuchar otras voces —las de las plantas, los animales o las mujeres que transmitieron sus saberes en la sombra— y de reimaginar nuestra relación con el entorno.

La instalación 'Monument to an Epistemicide' (Study 1), producida por Tabakalera, permite convivir en la sala de exposiciones con plantas que han sido seleccionadas por la artista con la colaboración de la etnobotánica Clara Gutiérrez Arana. Las plantas elegidas han mantenido una larga e intensa relación con el cuerpo humano: pueden curar, matar o alterar el sistema reproductivo. Muchas aparecen en antiguos ungüentos de brujas o recetas de matronas medievales, y evocan un conocimiento transmitido por generaciones, frecuentemente silenciado por el relato hegemónico de la historia.

Programa de actividades

El programa de actividades de la exposición ofrecerá en octubre el encuentro 'Laino guztien gainetik' (Por encima de la niebla), que pondrá en común los conceptos planteados por Marlene McCarty en su exposición con las hipótesis del programa de pensamiento 'Orotariko ekologia ba't, organizado por Tabakalera en su décimo aniversario. La sesión constará de una conversación entre McCarty y Michael Marder, profesor de Investigación de Ikerbasque en el Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco.

Además, el programa de actividades se completará con visitas dialogadas a la exposición, un taller de arte para familias y una sesión que explora el arte contemporáneo desde la perspectiva de Clara Gutiérrez Arana.