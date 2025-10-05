Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El compositor Aitor Etxebarria posa durante el Zinemaldia en el Hotel Maria Cristina. FERNANDO DE LA HERA

Aitor Etxebarria

Músico y compositor
«Para mí, el silencio en el cine también es una banda sonora»

De la productora El Deseo de Almodóvar a Netflix, el sonido y la música de Aitor Etxebarria se cuela en películas y series más destacadas

Elene Arandia

Elene Arandia

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

La música de Aitor Etxebarria (Gernika, 1985) respira entre lo que suena y lo que decide no sonar. Una ascensión discreta pero firme lo ... ha situado en la última década en la élite de la industria audiovisual. De la productora El Deseo de Almodóvar a Netflix, el sonido y la música de Aitor Etxebarria se cuela en las series y películas más destacadas. Tras su paso por el Zinemaldi con tres producciones vascas, ahora ultima la serie póstuma de Verónica Echegui 'Ciudad de sombras' y 'That Night', ambas para Netflix, además de vario sotros proyectos — uno internacional— , aún no anunciados.

