Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La debutante Aina Martínez, en el papel de Manuela en esta interesante serie.
Series

'Pubertat', agresiones sexuales entre menores en una colla castellera

Se produce una denuncia en redes sociales de la agresión sexual a Manuela, una chica de trece años, con sus tres mejores amigos como los presuntos culpables del suceso

Lorenzo Mejino

Lorenzo Mejino

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Todas las series se pueden definir en base a dos elementos básicos: la premisa narrativa y el entorno en el que se desarrolla, por lo ... que en la inmensa mayoría de los casos son variaciones sobre historias y lugares más o menos conocidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  2. 2 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  3. 3 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  4. 4

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  5. 5 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  6. 6 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa
  7. 7

    Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»
  8. 8 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  9. 9

    Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola
  10. 10 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Pubertat', agresiones sexuales entre menores en una colla castellera

&#039;Pubertat&#039;, agresiones sexuales entre menores en una colla castellera