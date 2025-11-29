'Pubertat', agresiones sexuales entre menores en una colla castellera

Todas las series se pueden definir en base a dos elementos básicos: la premisa narrativa y el entorno en el que se desarrolla, por lo ... que en la inmensa mayoría de los casos son variaciones sobre historias y lugares más o menos conocidos.

Pubertat Plataforma Netflix (E)

Temporada Diciembre 2025

Nacionalidad España

Episodios 6 de 45 min

Creadora Leticia Dolera

Protagonistas Leticia Dolera, Aina Martínez, Carla Quílez

Pero siempre existe la posibilidad de hacer algo novedoso, como ha hecho la brillante 'Pubertat', que conseguido innovar y abrir nuevos terrenos en esos dos puntales de cualquier serie, proponiendo una dura historia sobre agresiones sexuales entre un grupo de menores, desarrollada en el núcleo de una colla castellera, una tradición de gran arraigo en Catalunya.

El tema de las agresiones sexuales entre menores es muy delicado y apenas ha sido tratado en el terreno televisivo, pero su creadora Leticia Dolera lo ha hecho con una extrema delicadeza y perfectamente asesorada por especialistas en el tema, consiguiendo otra de las grandes series españolas absolutamente recomendables de este último tramo de 2025.

La trama: 'Pubertat' utiliza el episodio piloto para presentar a la colla castellera de 'els Menuts de Santa Venia', ubicada en un pueblo ficticio del interior de Tarragona, la cuna de los castells en Catalunya.

En esa colla conviven más de un centenar de personas con sus diferentes roles, con los más veteranos de la colla conformando la base y los primeros pisos de la torre, con los adolescentes para los pisos medianos-altos dejando a los pequeñajos con la labor de coronar la torre, sin olvidar el grupo musical que les acompaña con el sonido inconfundible de las grallas.

Los miembros de la colla van pasando las tradiciones de padres a hijos y 'Pubertat' se centra en el grupo de chavales adolescentes que se conocen desde pequeñitos cuando coronaban las torres y que al ir creciendo han ido bajando de escalones en la torre para ocupar los pisos intermedios.

La entrada en la pubertad empieza a transformar esas relaciones de amistad entre los chavales al introducir elementos sexuales que no saben como gestionar, al haber estado siempre conviviendo sin distinción de géneros.

Tras la presentación exhaustiva de los chavales principales, así como de sus padres y familiares, todo estalla durante la verbena de Sant Joan, cuando a la mañana siguiente la joven Manuela se despierta desorientada y muy confusa tras haber pasado la noche con sus tres mejores amigos, Roger, su primo Pol y Steven.

Poco a poco Manuela empieza a ser consciente de haber sido víctima de una agresión sexual, pero tampoco sabe lo que puede o debe hacer hasta que una filtración en redes sociales hace estallar el escándalo desbordando a todo el universo de la colla castellera.

'Pubertat' juega desde el principio con la ambigüedad y la contradicción entre las diferentes versiones de las personas implicadas, sin querer desvelar la realidad de lo sucedido hasta bastante avanzada la trama, poniendo al espectador en el lugar de los investigadores para ir descubriendo la realidad de esa noche de Sant Joan

Creadora: Leticia Dolera, tras crear su primera serie, 'Vida Perfecta', decidió acometer un proyecto ambicioso que llevaba rumiando muchos años y centrado en la aproximación de los adolescentes en plena pubertad a la sexualidad, cuando reciben todo tipo de mensajes contradictorios como la proliferación del porno frente a la consideración de la sexualidad como algo tabú en determinados sectores.

El entorno de una colla castellera era el lugar perfecto para esta historia al ser un lugar intergeneracional con grupos de edad cumpliendo su papel específico para levantar la torre.

Protagonistas: 'Pubertat' es una serie eminentemente coral con más de veinte personajes principales, pero entre todos brilla con luz propia la joven debutante Aina Martínez que interpreta con gran convicción el complicadísimo papel de Manuela, la chica agredida que pasa por toda una serie de estados de ánimo.

Aina la interpreta de forma magistral, mostrando una gran vulnerabilidad y desconcierto por lo que le que le ha pasado, pero sin refugiarse en el victimismo, con el plus añadido de su habilidad natural para subir en los castells, al ser miembro de una colla desde pequeña.