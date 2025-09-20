Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jurnee Smollett y Taron Egerton son los protagonistas de 'Smoke'.
Series | Smoke

Peligrosos pirómanos incendiarios

Dave Gudsen es el investigador principal de una larga serie de incendios provocados y sin resolver, por lo que sus jefes le asignan a la detective Michelle Calderone para ayudarle a encontrar a los responsables

Lorenzo Mejino

Lorenzo Mejino

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

La devastadora ola de incendios forestales que ha asolado nuestro país este verano ha encendido un cierto debate entre diversos estamentos políticos sobre las diferencias ... entre pirómanos e incendiarios como posibles responsables de esos fuegos, con los primeros definidos como enfermos mentales mientras que los segundos lo hacen por intereses de todo tipo.

