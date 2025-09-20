Peligrosos pirómanos incendiarios

La devastadora ola de incendios forestales que ha asolado nuestro país este verano ha encendido un cierto debate entre diversos estamentos políticos sobre las diferencias ... entre pirómanos e incendiarios como posibles responsables de esos fuegos, con los primeros definidos como enfermos mentales mientras que los segundos lo hacen por intereses de todo tipo.

El estreno de la serie 'Smoke' es una magnífica oportunidad para conocer de forma ficcionada las mentes y las psicologías de las gentes que se encuentran detrás de esos fuegos de la mano de una unidad investigadora de incendios de una ciudad ficticia del Noroeste de los EEUU.

El tono es bastante sombrío y oscuro, por las personalidades complejas y atormentadas de los dos protagonistas en una ficción que al principio se inspira mucho en ' True Detective' para finalizar en un tono muy 'Fargo' con pinceladas de 'Mindhunter' entre medio, una complicada mezcla de la que salen bastante airosos, incluyendo un gran giro loco marca AppleTv.

La trama: El inicio de 'Smoke' nos lleva al interior de una casa destartalada para mostrarnos de forma detallada el proceso de ignición de un incendio casi a cámara lenta,

Más adelante conocemos al protagonista, el investigador Dave Gudsen, que llega al exterior de la casa en llamas dispuesto a arriesgar su vida entrando para encontrar pistas sobre el incendio y poder determinar si está conectado con una ola de incendios provocados en la zona.

El siguiente paso es la presentación de la nueva detective asignada al caso, Michelle Calderone, procedente de la gran ciudad y sin experiencia alguna en temas de fuego y bomberos que va a chocar de forma inmediata con Dave Gudsen que desprecia su inexperiencia con ciertos toques misóginos.

En el transcurso de la investigación la extraña pareja acaba determinando que se están enfrentando a dos pirómanos con dos modus operandi muy diferentes que actúan en paralelo y de forma independiente.

Inicialmente 'Smoke' parece una historia convencional sobre la búsqueda de los dos incendiarios de los que desconocemos sus identidades, pero de forma sorprendente y muy al inicio de la historia se nos revelan las dos identidades girando la trama a ver cómo los van a atrapar en lugar de descubrir quienes son.

El espectador tiene un conocimiento privilegiado y dispone de mucha más información que los propios investigadores lo que les permite entrar mucho más en el aspecto psicológico de los personajes en lugar de seguir con un procedimental al uso, al ser rápidamente revelado esos misterios centrales.

Al adentrarse en las vidas privadas de los dos protagonistas, descubrimos que ambos no son hermanitas de la caridad, con hechos familiares bastante reprobables de su pasado que les siguen atormentando tanto a Gudsen como a Calderone y que van a aflorar en los momentos más inoportunos, para entorpecer las pesquisas.

La historia va fluyendo con importantes cambios de tono a partir del segundo y séptimo episodios, dividiendo 'Smoke' en tres partes claramente diferenciadas hasta llegar al sorprendente desenlace final que hace recapacitar mucho sobre todo lo que hemos visto.

Creador: Durante el proceso de postproducción de la serie 'Encerrado con el Diablo'', el escritor y guionista Dennis Lehane fue contactado por Kary Antholis, el creador del podcast 'Firebug', para adaptar su historia sobre una serie de incendios forestales reales en el norte de California. Lehane tuvo ciertas dudas para aceptar el proyecto, pero decidió hacerlo cambiando el enfoque del podcast para centrarse más en la compleja psicología de los personajes que en la historia real.

Protagonistas: Tras el éxito de 'Encerrado con el Diablo', Taron Egerton no ha dudado en repetir con el mismo equipo para interpretar a David Gudsen, un personaje con numerosas capas que van revelando poco a poco y que contrastan su brillantez como investigador de incendios con su personalidad bastante mezquina.

La replica es para Jurnee Smollett (True Blood, Territorio Lovecraft) otro juguete emocionalmente roto y que interpreta a la detective Calderone con un mal rollo evidente entre ambos como motor principal de su relación.