'La Novia', batalla campal entre suegra y nuera

Las relaciones entre suegras y nueras son un tema recurrente en bastantes películas, aunque en el terreno televisivo son utilizadas en comedías para explotar de ... forma divertida esos piques intrafamiliares.

La Novia Plataforma Prime Video

Temporada Septiembre 2025

Nacionalidad Estados Unidos

Episodios 6 de 50 minutos

Creadoras Naomi Sheldon, Gabbie Asher

Protagonistas Robin Wright, Olivia Cooke, Laurie Davidson

Esa carencia en el terreno dramático ha sido subsanada con el reciente estreno de 'La Novia', centrada en la relación hipertóxica entre una suegra y una nuera que en el fondo solo quieren conservar el amor y sobre todo mantener el control de su hijo y novio, respectivamente, aunque con unos métodos harto discutibles.

'La Novia' es una serie completamente adictiva desarrollada en puntos de vista alternativos que engancha al espectador que asiste atónito a la escalada de hostilidades entre dos verdaderas psicópatas (Robin Wright y Olivia Cooke), que harán rechinar los dientes de los más puristas por sus excesos, pero que en el fondo entretiene y mucho.

La trama: 'La Novia' utiliza el recurso que vimos en 'The Affair' de dividir cada episodio en dos partes para mostrarnos los diferentes puntos de vista de las dos mujeres de forma independiente, hasta que van coincidiendo, lo que provoca una narración nada fiable, porque cada versión es completamente antagónica y no podemos discernir la verdad.

La primera parte del piloto corresponde a la presentación de Laura y su hijo Daniel, en su entorno de la alta y exclusiva sociedad londinense, para conocer el contexto social en que se mueven.

En la segunda parte conocemos a Cherry, una chica pobre y de clase baja, pero muy ambiciosa, que al ver la atracción que siente Daniel sobre ella, no duda en alimentarla como un vehículo para ascender en el escalafón social londinense.

Esa alternancia de puntos de vista es inicialmente desconcertante porque en el primer tramo parece que estemos viendo una de esas pelis de sobremesa del fin de semana sobre ricos y famosos, pero al conocer el punto de vista de Cherry todo cambia radicalmente, al entrar directamente en el terreno de la pugna psicológica entre las dos mujeres desde el momento en que se conocen.

A partir de ese tenso primer encuentro, las hostilidades van a ir in crescendo al investigar profundamente Laura a la novia de su hijo, descubriendo todo tipo de incoherencias en su relato actual que le hacen sospechar que solo busca su dinero y ella, como buena madre osa, no está dispuesto a permitirlo.

Por su parte, Cherry se comporta como un perro que ha agarrado un apetitoso hueso como Daniel y no piensa soltarlo, por lo que empieza a devolver los golpes y las trampas que le hace Laura, pero multiplicado por dos.

La lucha de clases entre ambas mujeres es evidente, con Laura utilizando todos los recursos de su estatus social para destruir literalmente a Cherry, pero siguiendo siempre esa flema británica que jamás pierde la compostura.

En cambio Cherry no duda en luchar de una forma mucho más barriobajera como ha tenido que hacer toda su vida, cambiando las reglas que su rival esperaba de esa confrontación, para llevarla a su terreno enfangado donde se encuentra mucho más cómoda, entrando en una enorme espiral de autodestrucción mutua tanto a nivel profesional como personal.

Creador: La primera novela de Michelle Frances, 'The Girlfriend', fue un superventas del que compró los derechos el productor de la saga de Bridget Jones, para encargar a dos jóvenes guionistas Naomi Sheldon y Gabbie Asher, la adaptación de la novela bajo la supervisión de la propia autora y de la protagonista Robin Wright, como directora y productora ejecutiva del proyecto.

Protagonistas: El gran porte y elegancia naturales de Robin Wright (House of Cards) son perfectos para interpretar a Laura Sanderson, una madre psicópata, con una brillante capacidad para hacer trastadas de forma sibilina sin mover apenas una ceja y con una copa de vino en la mano

La gran réplica se la da la británica Olivia Cooke, inspirada en su propio origen humilde para interpretar a Cherry, otra psicópata pero mucho más violenta que su controlada rival, al buscar el pasaporte para salir de su pozo social.