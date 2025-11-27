Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Moriartren 'Cristóbal Balenciaga', ETB2n

Euskal jostun unibertsalenaren bizitzari buruzko telesailak sei atal ditu

DV

Osteguna, 27 azaroa 2025, 12:48

Comenta

ETB2k 'Cristóbal Balenciaga' estreinatuko du ostegun honetan, azaroak 27, Getariako jostun handiaren inguruan Moriartik sortutako fikzio arrakastatsua Sei ataletan zehar, mundu oldarkor batean estilo propioa sortzeko gai izan zen gizon baten istorioa kontatzen du. Alberto San Juan da protagonista, eta Aitor Arregi, Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga, berriz, zuzendariak.

PRIMERANen izandako estreinaldi arrakastatsuaren ondoren, ostegun honetan (azaroak 27) iritsiko da Euskal Telebistara 'Cristóbal Balenciaga' (2024), euskal jostun unibertsalenaren bizitzari buruzko telesaila. Sei ataletan zehar, jostun baten eta arrantzale baten seme gisa bere estatus sozialari aurre egiten ausartu zen gizon baten istorioa kontatzen du. Berezko talentuari, etengabeko lanari eta negozioetarako gaitasunari esker, garai guztietako moda diseinatzaile nabarmenetako bat bihurtu zen Cristóbal Balenciaga.

Aitor Arregik, Jon Garañok, Jose Mari Goenagak eta Lourdes Iglesiasek sortuta, Alberto San Juan dugu protagonista, Alberto Iglesiasen musikarekin. Oiartzunen, Donostian, Parisen, Bordelen, Toulousen, Bilbon, Gasteizen, Irunen, Hondarribian, Iruñean, Oiartzunen, Asteasun, Azpeitian, Biarritzen, Pasaian eta, nola ez, Getarian filmatu zuten. Telesailak hainbat sari eskuratu ditu, tartean aktore onenaren Ondas eta Iris sariak Alberto San Juanentzat eta San Sebastián-Gipuzkoa Film Commission golardoa. Telesaileko jantzitegi onenaren In Style aipamena ere bereganatu zuen.

'Cristóbal Balenciaga' fikzioren lehen bi atalak, ostegun honetan, 22:15ean, ETB2n.

