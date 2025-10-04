'El Instituto', un siniestro confinamiento experimental juvenil

Las adaptaciones de las novelas del prolífico Stephen King son un verdadero campo de minas en el que pocas han salido incólumes del enorme escrutinio ... que tiene cualquier versión audiovisual de una novela del escritor de Maine.

El Instituto Plataforma MGM+

Temporada Julio 2025

Nacionalidad Estados Unidos

Episodios 8 de 55 minutos

Creador Benjamin Cavel, novela de Stephen King

Protagonistas Ben Barnes, Joe Freeman, Mary Louise Parker

En ese contexto, a pesar de ser una producción bastante modesta y un elenco poco conocido, el estreno de 'El Instituto' ha conseguido mantener las esencias sin traicionar el espíritu de Stephen King, algo que me ha parecido de lo más encomiable, sin que personalmente sea un gran seguidor de su obra.

A pesar de tener un inicio algo dubitativo, poco a poco la historia va atrapando y el excelente tramo final consigue que 'El Instituto' no defraude a sus incondicionales, tras tantas decepciones acumuladas.

La trama: La historia empieza con la presentación de Luke Ellis como un joven adolescente muy brillante en el terreno académico y con una apacible vida familiar junto a sus padres en Minneapolis.

En paralelo y de forma independiente es presentado el personaje de Tim Jamieson, un oficial retirado de policía que va deambulando por el país hasta llegar a la pequeña ciudad de Dennison en el Estado de Maine, donde consigue un trabajo como un sereno policial de la ciudad, controlando los negocios y las calles durante la noche.

Tras esa sucinta presentación, Luke Ellis es secuestrado y despierta en una habitación sin ventanas dentro de un instituto secreto situado precisamente a las afueras de la ciudad de Dennison, en el interior de una instalación fortificada y con un acceso muy restringido.

En esa nueva ubicación, Luke se encuentra totalmente desconcertado, por lo que es sometido a una especie de curso de iniciación a cargo de la responsable del lugar, la enigmática señora Sigsby, que le explica las características del centro y le presenta a sus jóvenes compañeros, pero sin revelarle ningún detalle de lo que hacen allí, ni de las razones de su secuestro.

De la mano de Luke vamos a ir conociendo las actividades y los objetivos del instituto. En paralelo, Luke establece grandes lazos vínculos con sus compañeros internos, hasta conocer los experimentos de mejora y estimulación del control de la mente que dirige el siniestro doctor Daniel Hendricks.

La organización interna del instituto está dividida en dos zonas estancas denominadas 'La Mitad Delantera' y 'La Mitad Trasera', con la primera que actúa como zona de acogida de los recién llegados para ser sometidos a pruebas iniciales de sus capacidades mentales, para pasar a la otra mitad lado como ascenso cuando están preparados.

Desde el primer momento Luke se rebela contra esa situación y se convierte en el líder del grupo para conseguir salir de ese encierro.

A la vez vemos cómo en el exterior el expolicia Tim Jamieson empieza a ver cosas raras en el pueblo y al empezar a investigar por su cuenta descubre ese misterioso y hermético instituto al tiempo que sufre algunas de las ramificaciones exteriores provocadas por algunas personas del pueblo que son colaboradoras activas de 'El Instituto'.

Creador: Stephen King publicó la novela 'El Instituto' en 2019. Inicialmente, su intención era que los responsables de la adaptación televisiva fueran el guionista David E. Kelley y el director Jack Bender, repitiendo la formula que triunfó con 'Mr Mercedes', otra novela suya.

Pero el proyecto se paralizó hasta 2024 con la elección de un nuevo responsable, Benjamin Cavell ( Justified ), que ya había trabajado con Stephen King, en la adaptación de 'The Stand', manteniendo a Jack Bender ( Perdidos) como director, consiguiendo el encargo de la pequeña plataforma MGM+.

Protagonistas: El reparto tiene algunas caras conocidas pero no de primera fila ni muy populares como es el caso del protagonista Ben Barnes(Westworld, The Punisher), que interpreta de forma solvente al expolicia Tim Jamieson.

La gran sorpresa ha sido el debutante Joe Freeman, hijo de dos grandes actores como Martin Freeman y Amanda Abbington, que ha cumplido con nota alta en su debut como el joven prodigio Luke Ellis.