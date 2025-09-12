'Furia', mujeres al borde de un ataque de rabia

No está siendo un año muy inspirado para las ficciones españolas en comparación con 2024, por lo que el estreno de 'Furia' ha sido un ... gran soplo de aire fresco en una temporada muy discreta.

El regreso del director canario Félix Sabroso ha sido fiel a su estilo tan particular de comedia negra y nada convencional, narrando la vida de cinco mujeres que pasadas la cincuentena se enfrentan a graves situaciones y dilemas personales de gran vigencia actual que pueden explotar en cualquier momento y en cualquier dirección.

Furia Plataforma HBOMax

Temporada Julio 2025-

Nacionalidad España

Creador Félix Sabroso

Protagonistas Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza, Pilar Castro

Episodios 8 de 45 minutos

El reparto principal es un 'dream team' femenino de actrices españolas de más de cincuenta años con un resultado que me ha parecido absolutamente brillante y recomendable.

La trama: 'Furia' tiene una estructura dividida en dos partes claramente diferenciadas: los cinco primeros capítulos están dedicados de forma bastante exclusiva a cada una de las cinco protagonistas, con pequeños cruces con las otras historias, mientras que en los tres últimos, todas las historias empiezan a confluir.

De hecho la primera escena nos muestra a esas cinco mujeres en una especie de retiro espiritual para intentar sobrellevar los estallidos de rabia y furia que han tenido, para pasar posteriormente a mostrarnos sus historias personales que les han llevado a ese punto.

Las cinco historias tienen perspectivas y ángulos muy diferentes pero a la vez complementarios, empezando por Marga, una artista pija y snob que está siendo engañada por su marido; luego tenemos a Nat, una dependienta de alta costura que va a ser reemplazada por dos jóvenes influencers.

El tercer episodio se centra en Vera, una cocinera mediática que debe afrontar a un crítico despiadado que la está destrozando en redes sociales y hundiendo sus negocios. El cuarto se centra en la pobre Adela, que está a punto de ser desahuciada con su anciana madre por un casero despiadado.

Para cerrar esta primera tanda tenemos a Victoria, una musa del cine del destape, caída en la ruina y en el olvido, de la que su antiguo mánager intenta aprovecharse otra vez, en una turbia operación de marketing

Esas cinco historias se cuecen a fuego lento, lo que nos permite ir conociendo sus circunstancias personales para que el espectador sea consciente de que esa mujer va a estallar en cualquier momento pero sin saber cuándo ni en qué dirección, con resultados imprevisibles.

Cada mujer debe afrontar una problemática diferente, el engaño, el edadismo, la cancelación, los desahucios y la estafa continuada, por lo que sus estallidos de rabia van a ir dirigidos hacia los causantes de sus miserias pero de formas muy sutiles, inesperadas y elaboradas que me han hecho reír en muchos momentos.

Los tres episodios finales sirven para ligar todas las historias, dejando incluso el protagonismo a algunos de los personajes secundarios que interactúan con las cinco mujeres, aumentando el sentimiento de coralidad que está presente en todo momento.

Su creador, Félix Sabroso, desarrolla temas conflictivos y de plena actualidad con un impecable tono de comedia negra, evitando caer en la parodia zafia o el esperpento, manteniendo un tono muy personal, con toques 'almodovarianos', para mostrar al espectador esa violencia subliminal y la invisibilidad que sufren muchas mujeres a partir de cierta edad

Creador: Tras muchos años en barbecho creativo, tras la muerte de su socia creativa Dunia Ayuso, el director canario Félix Sabroso encontró la inspiración para desarrollar su primera serie en solitario y mostrar la violencia de muchos tipos, no solamente física, que sufren las mujeres a partir de una cierta edad en muchos aspectos de su vida, hasta que llegan a su punto límite.

Protagonistas: Solo por reunir esa constelación de grandes actrices españolas, 'Furia' ya se merece un lugar en el recuerdo, con Carmen Machi, como una artista insufriblemente pedante; Candela Peña, una dependienta anclada en la alta costura del S XX; Pilar Castro, una vengativa cocinera mediática; Cecilia Roth, una actriz que intenta regresar a su fama perdida, y Nathalie Poza, desbordada por su situación familiar y que encima debe afrontar un desahucio.