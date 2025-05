En euskera o en castellano, la pregunta es la misma: «¿Dónde está Jon?»

Una nueva intriga de producción vasca llega a la televisión. Pausoka y Zebra Producciones han unido fuerzas para presentar una trama que gira en torno ... a la desaparición de un joven, Jon Agirre, y las relaciones con su entorno: amigos, familia, instituto… La propuesta gustó mucho en Netflix que no dudó en sumarse al proyecto –con el consiguiente aumento de presupuesto–, cuyos dos primeros capítulos, de los ocho rodados, se estrenan mañana en Primeran y el miércoles en la plataforma internacional. Después se irán subiendo con una periodicidad de un capítulo a la semana. También mañana, en el Victoria Eugenia habrá un preestreno de dos episodios en euskera, dentro de las actividades que el festival Crossover organiza a lo largo del año.

Varios aspectos de 'Desaparecido/Desagertuta' hacen de la miniserie una producción singular dentro del panorama audiovisual vasco. Uno de ellos es el referido a la escasa separación entre la posibilidad de verla en la plataforma vasca o en Netflix. En solo dos días se puede acceder a ella primero en euskera y luego en castellano. No será una versión doblada, y es ahí donde radica otra de las particularidades porque se ha rodado de forma simultánea en las dos lenguas. Es la primera vez que en Euskadi una serie se graba de esta forma. Hay una experiencia previa con la película 'Erlauntza/Enjambre', dirigida por Mireia Gabilondo en 2020.

Xabi Zabaleta, creador de la serie junto a Marta Grau, explica que «nos planteamos un proyecto dentro del género 'young adult', pero que al mismo tiempo lo pudiera ver un público más amplio. Por eso nos interesan las relaciones de los personajes adultos y cómo se relacionan con los jóvenes. También hemos hecho mucho hincapié en mostrar nuestras particularidades, cómo nos relacionamos, el clima, los paisajes… Hacer algo universal en un entorno local. Y en cuanto a la factura, hemos buscado un tono realista, alejado de la estética de videoclips de series sobre jóvenes y adolescentes».

En la primera imagen, la cuadrilla al completo con la directora. A continuación Gorka Otxoa durante el rodaje de la serie donde interpreta al padre del protagonista, y por último Itziar Atienzacomo Maite, la ertzaina que investiga la desaparición.

La productora ejecutiva de la ficción, Juliana Barrera, señala que «'Desaparecido' ha sido un doble reto en todos los sentidos: dos idiomas, dos productoras, dos directores, un elenco muy joven y un equipo muy diverso aportando su visión para hacer de una historia tan local una serie con atractivo universal».

Rodaje complicado

Han sido trece semanas de rodaje, en algunos casos con dos unidades trabajando en paralelo en zonas distintas. El clima ha complicado mucho el trabajo y los actores y técnicos se han enfrentado a momentos bastante incómodos, como cuando tuvieron que grabar en una cueva en Hernani llena de lodo, o en un búnker de dimensiones mínimas en Guadalupe. La niebla, que juega un papel fundamental en la desaparición y que en gran parte iba a surgir gracias a los efectos especiales, apareció en varias ocasiones con más intensidad de la deseada. Respecto a los escenarios abiertos, se han buscado espacios en donde Peñas de Aia tuviera una presencia casi permanente.

También fue complejo dar con el reparto porque «hemos visto a muchos actores jóvenes muy buenos, pero era necesario que empastaran bien unos con otros, que las piezas del puzle se juntaran de forma casi espontánea. Hicimos muchas combinaciones». Por tanto, primero se centraron en buscar al protagonista, que finalmente resultó ser el zarauztarra Jon Lukas. Después fueron llegando Ane Rot, Ainhoa Larrañaga, Asier Rikarte, Ainhoa Azpitarte, Unai Arana y Julen Taboada, que son los amigos del joven y cuyos nombres en la ficción dan título a los distintos capítulos, salvo el primero que es 'La cuadrilla'. Todos tenían que cumplir el requisito de poder actuar indistintamente en castellano y euskera «porque la serie es prácticamente la misma en las dos lenguas», insiste Zabaleta.

Expectante y nervioso

Jon Lukas está expectante y «muy nervioso» ante el preestreno de mañana. «Estaba trabajando en un banco y me iban a hacer fijo cuando, después de pasar por el casting, me dieron el papel. Opté por la interpretación y me despedí». De momento prefiere no pensar en lo que puede venir si la serie es un éxito, teniendo en cuenta el elevado número de espectadores potenciales que alcanza cualquier producción que pase por Netflix. «Soy un chaval de Zarautz que vive el día a día de esta profesión».

Respecto a la serie y su papel destaca Lukas que «es realista, refleja bien cómo son las relaciones de los jóvenes con sus amigos, su familia y toca temas como el bullying. Jon tiene mucho de niño, pero también aspectos turbios».

A los jóvenes actores se unen algunos de los intérpretes vascos que más presencia tienen en la actualidad. Gorka Otxoa ejerce de padre del chaval desaparecido. El nombre fue una propuesta de Netflix porque quería caras con proyección y que, lógicamente, supieran euskera. «Lo convencimos con los guiones. Es un registro distinto al que el espectador está acostumbrado», recuerda Zabaleta.

Otxoa tuvo que hacer malabares para compaginar la serie con 'Un funeral de locos', filme que se rodó en Donostia. «Había que coordinar horarios y otros temas como la longitud de la barba. Hizo un esfuerzo que hay que resaltar. En la serie tenía que hacer las tomas en euskera y en castellano de la misma escena y luego la película. Se puede decir que estaba trabajando en tres proyectos al mismo tiempo, una locura».

Itziar Atienza es para Zabaleta «la Kate Winslet vasca» y cuando le ofrecieron el papel de Maite, la ertzaina que investiga la desaparición y madre de una de las amigas de Jon, los creadores buscaban a alguien similar al papel que Winslet hace en 'Mare of Easttwon', serie que es uno de nuestros referentes».

La actriz Leire Martínez

Otros nombres que aparecen son Jon Olivares, Iñigo Aranburu y la cantante y presentadora Leire Martínez, que ejerce de madre del protagonista y se estrena como actriz en una serie de ámbito nacional. «Pensamos en ella porque tiene unos ojos similares a los de Jon y podían parecer familia. Le propusimos que hiciera un casting. Coincidió cuando estalló el tema de su salida de La Oreja, pero fue supernormal. Nos recordó que antes de dedicarse a cantar había estudiado interpretación».

Jabi Elortegi es uno de los dos directores de la serie. Bregado en la serie 'Goenkale', cuenta en su filmografía con películas como 'El vasco' y series como 'Aitaren etxea'. El bermeotarra incide en que «ambas versiones son técnicamente idénticas, tienen los mismos planos, la misma música... pero era curioso ver cómo cada actor aportaba matices diferentes en función del idioma. Así que si alguien se anima a ver las dos opciones, tal vez perciba esos detalles».

En ese sentido, Zabaleta pone a Ane Rot como ejemplo. «En euskera resulta más dulce que en castellano. Al final optamos por que rodara primero en euskera para ver si podía mantener ese tono en castellano».

La otra realizadora es Estel Díaz, que ha participado en 'Red Flags' y en la segunda temporada de 'Bienvenidos a Edén'. Apunta que «uno de los puntos fuertes de la serie es ir descubriendo los conflictos escondidos bajo la aparente amistad incondicional de la cuadrilla protagonista».