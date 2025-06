'El Estudio', una genial sátira de la industria cinematográfica

Las historias sobre los entresijos de la industria audiovisual en su vertiente cinematográfica o televisiva han sido la base de numerosas series como 'The Offer' ... o 'Episodes', como mejores exponentes, a las que se ha unido con todos los honores el reciente estreno, 'El Estudio'.

El Estudio Plataforma AppleTV

Temporada Marzo 2025

Nacionalidad Estados Unidos

Episodios 10 de 30 minutos

Creadores Seth Rogen, Evan Goldberg, Alex Gregory, Peter Huyck, Frida Pérez

Protagonistas Seth Rogen, Ike Barinholtz

'El Estudio' muestra con una gran brillantez y con un gran sentido cómico las enormes dificultades para combinar la vertiente artística con la mercantil de los grandes estudios cinematográficos, centrada en los ejecutivos que dicen amar el cine por encima de todo pero solo hacen que destruir esa creatividad con la cuenta de resultados como Biblia personal.

El protagonista, Matt Remick, es un personaje genial que tras conseguir su gran sueño de dirigir un gran estudio cinematográfico para defender su amor por el cine se va a topar de bruces con la cruda realidad, traicionando muchas de sus ideas y principios.

La trama: 'El Estudio' tiene una primera escena en que muestra claramente el enorme amor que el ejecutivo Matt Remick tiene por el cine y todo el legado que ha dejado durante muchos años, algo que intentará plasmar en sus películas.

Ese idealismo se va a dar un baño de realidad cuando es nombrado ese mismo día como nuevo director ejecutivo de los estudios Continental, tras el despido fulminante de su mentora Kathy Leigh y la llegada del caprichoso e imprevisible Griffin Mill, como nuevo CEO.

En principio Matt lo considera como la oportunidad que siempre había soñado para desarrollar sus ideas pero no va a ser tan sencillo, porque no va a tardar en chocar por temas creativos con leyendas de la industria como Martin Scorsese en el genial episodio piloto, entre otros muchos grandes cameos que van apareciendo.

La estructura de 'El Estudio' trata un tema principal por episodio y en un tono que recuerda en muchas ocasionas a una 'screwball comedy' donde las cosas que van sucediendo en la pantalla se van acumulando para acabar explotándole en la cara al pobre Matt en el tramo final de cada capítulo.

El principal deseo de Matt es ser reconocido por los artistas y creadores como una persona básica y fundamental en la creación de las películas, pero la realidad es muy diferente y debe ir mendigando ese afecto y respecto para que hasta la gente le nombre en los agradecimientos si gana un premio.

El ritmo es frenético y lleno de metarreferencias a la industria de Hollywood, como sucede en el segundo episodio que desarrolla en un largo plano secuencia el rodaje de un largo plano secuencia de una película producida por Matt, en un claro ejemplo de cine dentro del cine

Nunca he sido un gran fan de Seth Rogen ni como actor ni como director, pero no me duelen prendas en reconocer que 'El Estudio' me ha parecido lo mejor que ha hecho y de lejos, con algunos episodios realmente brillantes que le han permitido renovar para una 2T.

Me ha gustado mucho la utilización de planos muy largos e intensos que llevaban de la mano al espectador por lugares inesperados, sin saber lo que nos íbamos a encontrar a cada esquina, con un trabajo muy difícil para los operadores de cámara.

Creadores: Seth Rogen y Evan Goldberg han formado una inseparable pareja creativa desde que se conocieron en su adolescencia en Vancouver. Un día durante una reunión con un ejecutivo, oyeron una frase que quedó grabada en su mente, «Entré en este negocio porque amaba las películas y ahora mi trabajo es arruinarlas».

Ese concepto les pareció brillante para crear una sátira inspirada en esa flagrante contradicción interna, con un elevado tono de farsa, creándola con dos grandes guionistas de 'Veep', Alex Gregory y Peter Huyck.

Protagonista: Seth Rogen le infunde una gran humanidad a ese Matt Remick que ha llegado a la cima de su carrera, pero que se encuentra más solo que nunca, con reacciones divertidas e hilarantes de pánico cuando se ve desbordado por las consecuencias de sus propias decisiones.